U23世界盃／何恆佑扛中華隊長 先照顧團隊氣氛

U23世界盃中華隊於21日報到後，今天首場熱身賽以5：1擊敗台北興富發成棒隊，統一獅隊何恆佑扛起「中華隊長」，他笑說是因為自己年紀最大，「大家都成人，知道該做什麼，把氣氛弄好就好。」

今天賽前何恆佑才被賦予隊長任務，總教練郭李建夫表示：「因為他高中擔任過隊長，有這樣的經驗，作為一壘手也能傳遞教練的指示。」

何恆佑則表示，有先聽到大家在說，「因為我年紀最大。」加上高中時期在中華隊教練周宗志的麾下，「他知道我的個性，有事先跟其他教練說，有什麼事情可以交代給我。」何恆佑也很開心能夠與周宗志再次同隊一起比賽。

中華隊5棒何恆佑。記者蘇健忠／攝影

何恆佑過去在穀保家商是副隊長角色，他說，這次入選U23因為隊友都成人，不需要太多指示，自己的工作是把團隊氣氛帶好，「投手、野手距離不要太遠。」

而這次入選U23中華隊，何恆佑透露，獅隊二軍總教練劉育辰跟自己說「真好可以出國比賽」，但何恆佑心想其實只是去對面（中國大陸）比賽而已，但何恆佑也說：「既然入選了，就好好打，這是國家榮譽的事。」