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U23世界盃／王念好再扛中華隊四棒 悍將經歷成養分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊4棒王念好多次被保送。記者蘇健忠／攝影
中華隊4棒王念好多次被保送。記者蘇健忠／攝影

U23世界盃棒球賽將在9月6日開打，入選中華隊的職棒好手陸續報到，今天的練習賽由富邦悍將隊王念好扛起第四棒，也是他繼去年U18世界盃後再次扛起中華隊四棒，王念好說：「不管第幾棒，以幫助球隊為優先。」

王念好去年中職選秀會獲得悍將第一指名，在9月的U18世界盃擔任隊長加上不動第四棒，是中華隊奪下亞軍的主力成員，而今年再次入選U23中華隊，也要扛起中心棒次。

王念好在今天對台北興富發成棒隊的練習賽中擔任先發第四棒，1打數1安打，在第3局以高飛犧牲打為球隊先馳得點，另有2次保送上壘。

U23中華隊總教練郭李建夫指出，由於比賽只打7局，希望攻勢集中，中心打線會以職棒選手為主，王念好扛起第四棒，第三、第五棒則由味全龍劉俊緯、統一獅何恆佑擔綱。

王念好則表示，接下第四棒任務的目標很明確，「希望壘上有人時，能夠延續攻勢，最重要是帶動氣勢，無論是第幾棒，以幫助球隊為優先。」

相較去年還是學生身分，王念好經歷中職一、二軍洗禮，他說：「現在感覺比較自在，沒有什麼壓力，放開來打。」而母隊的二軍打擊教練蔡建偉也有給他期許，「他說來這裡不要丟臉，希望能夠吸取經驗回到母隊。」

王念好今年在一軍出賽33場、打擊率2成22，二軍則是24場出賽、打擊率2成87，他表示，目前球團希望自己能夠適應職棒的頻繁出賽，「了解自己，遇到疲勞要如何去調適，現在都有適時放鬆，賽後伸展、治療等。」

中職選秀 中華隊 王念好

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