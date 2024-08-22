快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／中華隊先發投手5到6人 沙子宸定位看運動家

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊總教練郭李建夫（右三）。記者蘇健忠／攝影
中華隊總教練郭李建夫（右三）。記者蘇健忠／攝影

備戰9月6日開打的U23世界盃，中華隊今天先在天母棒球場與台北興富發成棒隊交手，也適應人工草皮球場，總教練郭李建夫表示，此戰團隊磨合正常，作戰上沒有問題，27日開始三場比賽比賽全員到齊後，會再強化團隊戰術演練。

U23中華隊今天正規7局打完取得4：1領先，賽前就設定要演練突破僵局制多打第8局，中華隊也多添1分，以5：1拿下勝利，先發投手黃子豪3局被敲2支安打，失1分，另有1次三振、1次四壞、1次觸身球。

黃子豪是今年中職選秀台鋼雄鷹隊第二指名，郭李建夫指出，黃子豪上次實戰已經是7月的荷蘭哈連盃，這場比賽球路比較偏高一些，「對打者的感覺還沒那麼好。」

不過，黃子豪是目前先發設定的投手之一，郭李建夫表示，目前鎖定5到6人，黃子豪外還有張峻瑋、伍立辰、陳冠穎，旅美的沙子宸定位則要看母球團的想法。

效力運動家隊的沙子宸今年球季在小聯盟先發、中繼都有出賽，預計8月底才會返台報到，郭李建夫表示，現在職棒球團針對投手在國際賽出賽都會有球數限制，無論中職或國外職棒，「保護投手意識高，但不會很嚴格。」

今天中華隊第7局由曾家輝上場關門、第8局突破僵局制王宇傑拆彈，這是賽前設定好的登板順序，兩人各投1局無失分，郭李建夫也表示，兩人就是設定中的終結者人選。

中華隊3壘手王念好（右）觸殺跑者。記者蘇健忠／攝影
中華隊3壘手王念好（右）觸殺跑者。記者蘇健忠／攝影

中華隊今天有六名職棒球員會合參與練習賽，接下來陸續還有劉俊緯、王順和、林佳緯、沙子宸加入，其中劉俊緯日前被觸身球擊中肋骨，一度以為賽季報銷，但沒想到頭好壯壯，連瘀青都已經退掉，能夠如期加入團隊。

郭李建夫表示，自己雖然沒有看到觸身球的影片，但聽到是156公里的速球，「還好人平安，葉總（味全龍隊總教練葉君璋）有打來，說沒事。」

中職選秀 中華隊 棒球

延伸閱讀

中職／被獅隊外野手三振！投手謝榮豪談代打：想像我是陳金鋒

中職／兄弟奪取全年一差半場 林佳緯三振謝榮豪寫插曲

中職／劉俊緯骨頭沒裂26日U23代表隊報到 沙子宸月底會合

U23世界盃／中華隊名單有旅美的沙子宸 王念好領10職棒新秀

相關新聞

U23世界盃／中華隊先發投手5到6人 沙子宸定位看運動家

備戰9月6日開打的U23世界盃，中華隊今天先在天母棒球場與台北興富發成棒隊交手，也適應人工草皮球場，總教練郭李建夫表示，...

中職／被獅隊外野手三振！投手謝榮豪談代打：想像我是陳金鋒

昨日統一在主場以4：11敗給兄弟苦吞6連敗，在比數拉開後，9局上統一推派陣中外野手林佳緯上場投球，而在2出局後兄弟居然也出奇招，派出應該在牛棚待命的謝榮豪上場代打，最後看了4顆球遭到三振，謝榮豪也笑說

經典賽／場地與分組出爐 中華隊須從資格賽打起

根據美國職棒大聯盟MLB官網，2026世界棒球經典賽賽程、場地及分組名單今天公布。中華隊由於上屆經典賽未晉級，必須從資格...

U23世界盃／王念好再扛中華隊四棒 悍將經歷成養分

U23世界盃棒球賽將在9月6日開打，入選中華隊的職棒好手陸續報到，今天的練習賽由富邦悍將隊王念好扛起第四棒，也是他繼去年...

威廉波特少棒／轉播字幕打中華台北 主播直稱台灣隊

桃園市龜山國小少棒隊在威廉波特過關斬將，美國電視轉播單位ESPN字幕雖打中華台北，但播報球賽時，主播直稱台灣隊，引發美國...

威廉波特少棒／桃園龜山中華小將勝日本 將爭取國際組冠軍

在2024威廉波特世界少棒錦標賽3連勝的中華隊，今天在國際組賽事出戰日本隊。代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊終場以3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。