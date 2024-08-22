U23世界盃／中華隊先發投手5到6人 沙子宸定位看運動家

備戰9月6日開打的U23世界盃，中華隊今天先在天母棒球場與台北興富發成棒隊交手，也適應人工草皮球場，總教練郭李建夫表示，此戰團隊磨合正常，作戰上沒有問題，27日開始三場比賽比賽全員到齊後，會再強化團隊戰術演練。

U23中華隊今天正規7局打完取得4：1領先，賽前就設定要演練突破僵局制多打第8局，中華隊也多添1分，以5：1拿下勝利，先發投手黃子豪3局被敲2支安打，失1分，另有1次三振、1次四壞、1次觸身球。

黃子豪是今年中職選秀台鋼雄鷹隊第二指名，郭李建夫指出，黃子豪上次實戰已經是7月的荷蘭哈連盃，這場比賽球路比較偏高一些，「對打者的感覺還沒那麼好。」

不過，黃子豪是目前先發設定的投手之一，郭李建夫表示，目前鎖定5到6人，黃子豪外還有張峻瑋、伍立辰、陳冠穎，旅美的沙子宸定位則要看母球團的想法。

效力運動家隊的沙子宸今年球季在小聯盟先發、中繼都有出賽，預計8月底才會返台報到，郭李建夫表示，現在職棒球團針對投手在國際賽出賽都會有球數限制，無論中職或國外職棒，「保護投手意識高，但不會很嚴格。」

今天中華隊第7局由曾家輝上場關門、第8局突破僵局制王宇傑拆彈，這是賽前設定好的登板順序，兩人各投1局無失分，郭李建夫也表示，兩人就是設定中的終結者人選。

中華隊3壘手王念好（右）觸殺跑者。記者蘇健忠／攝影

中華隊今天有六名職棒球員會合參與練習賽，接下來陸續還有劉俊緯、王順和、林佳緯、沙子宸加入，其中劉俊緯日前被觸身球擊中肋骨，一度以為賽季報銷，但沒想到頭好壯壯，連瘀青都已經退掉，能夠如期加入團隊。

郭李建夫表示，自己雖然沒有看到觸身球的影片，但聽到是156公里的速球，「還好人平安，葉總（味全龍隊總教練葉君璋）有打來，說沒事。」