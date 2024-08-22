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中職／被獅隊外野手三振！投手謝榮豪談代打：想像我是陳金鋒
昨日統一在主場以4：11敗給兄弟苦吞6連敗，在比數拉開後，9局上統一推派陣中外野手林佳緯上場投球，而在2出局後兄弟居然也出奇招，派出應該在牛棚待命的謝榮豪上場代打，最後看了4顆球遭到三振，謝榮豪也笑說：「我投球的時候歡呼都沒這麼大聲。」
談到被換上去時的心情，謝榮豪也苦笑道，上場前不知道要戴甚麼裝備，就到處借護具，「前一次打擊是高中（17年前）耶。」被三振後大家還紛紛前去與他擊掌，謝榮豪表示：「第一次看被三振還這麼多人擊掌的。」
賽後列隊時謝榮豪還打趣道：「我剛剛上去的時候我想像自己是陳金鋒。」戲稱自己幫大家吞了1次三振。還有點不過癮的說：「有機會的話希望下次可以爭取一下揮個棒。」
兄弟總教練平野惠一賽後受訪時談及此次調度，他表示對方派出野手上場投球，為了保護陣中打者的身體狀況與打擊成績，才選擇讓謝榮豪上場代打，也有叮囑他要站在打擊區的最後方，小心觸身球。謝榮豪也說教練有提醒別揮棒，隨時要準備閃。
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