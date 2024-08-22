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威廉波特少棒／轉播字幕打中華台北 主播直稱台灣隊

中央社／ 洛杉磯21日專電
威廉波特熱鬧開打，美國電視轉播單位ESPN字幕雖打中華台北，但播報球賽時，主播直稱台灣隊。 美聯社
威廉波特熱鬧開打，美國電視轉播單位ESPN字幕雖打中華台北，但播報球賽時，主播直稱台灣隊。 美聯社

桃園市龜山國小少棒隊在威廉波特過關斬將，美國電視轉播單位ESPN字幕雖打中華台北，但播報球賽時，主播直稱台灣隊，引發美國球迷討論。

世界少棒聯盟（LLB）主辦的世界少棒錦標賽在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉行。

今年桃園市龜山國小取得亞太區代表權，以中華台北（Chinese Taipei）名義參加。中國也是世界少棒聯盟會員。中國隊在亞太區資格賽遭淘汰。

世界少棒聯盟按照奧會模式，把台灣隊伍登錄為「中華台北」。官網搜尋功能中，輸入Taiwan找不到任何內容。龜山少棒隊伍資料上，所在地登記為「中華台北的桃園市」。

威廉波特少棒賽ESPN電視轉播，出現一個矛盾景象：字幕上龜山少棒隊代表中華台北（ChineseTaipei），但主播在播報球賽的時候，大多都直稱台灣。

主播在介紹今天這一場台日大戰時，稱台灣是一個國家。他說台灣和日本「是兩個在威廉波特表現傑出的國家」。

這種「字幕中華台北，主播稱台灣」的特殊現象，在社群平台X上引起美國網友討論。有人為台灣抱不平，批評世界少棒聯盟把台灣叫成中華台北。

有人向ESPN主播摩納可（Mike Monaco）留言，稱讚他用台灣而不是中華台北。這名網友說自己有家人在台灣，知道台灣人對自身民主制度有多自豪，能在世界舞台上被稱台灣，意義非凡。

但也有人翻拍ESPN的轉播畫面，批評ESPN「討好共產中國，散布台灣是中國領土的假消息」。

龜山少棒隊今天以3比1擊敗日本隊，準備在台北時間26日凌晨0時30分，以4連勝優勢爭取國際組冠軍，可能對委內瑞拉隊或再度與日本隊對陣。

威廉波特

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