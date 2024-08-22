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威廉波特少棒／中華勝日本 將爭取國際組冠軍

中央社／ 紐約21日專電
世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，台灣桃園市龜山國小少棒隊代表亞太區出戰。中央社
世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，台灣桃園市龜山國小少棒隊代表亞太區出戰。中央社

在2024威廉波特世界少棒錦標賽3連勝的中華隊，今天在國際組賽事出戰日本隊。代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊終場以3比1獲勝，將繼續爭取國際組冠軍。

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽進入倒數賽程，代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊出戰勁敵日本隊。

1局上，中華隊先攻。第1棒投打均佳的邱唯喆首先以外野平飛球先馳登上2壘，第2棒邱治愷內野安打上1壘，第3棒余家睿揮出2分打點的2壘安打，首局攻下領先的2分。1局下，先發投手賴承希登板，變化球、滑球都能順利進入好球帶，三振2名打者，僅一人上壘，日本隊未能得分。

3局下，賴承希用球數過多，換上投手邱治愷。日本隊打者兩人上壘，邱治愷臨危不亂改善控球，共三振3名打者，化解日本隊壘上有人可能的得分危機。

4局上，胡諺鈞揮出3壘方向1分安打，比數以3比0繼續超前。4局下日本隊3上3下，未能突破中華小將嚴密守備陣容。6局下，日本隊靠連續安打攻下1分，但最後未能扭轉劣勢。

中華隊終場以3比1擊敗日本隊，將在台北時間26日凌晨0時30分，以4連勝優勢爭取國際組冠軍，可能對委內瑞拉隊或再度與日本隊對陣。

中華隊 威廉波特

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