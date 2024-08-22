經典賽／分組出爐 中華隊須從資格賽打起

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
2026年經典賽會內賽主辦城市。圖／取自WBC官方X
2026年經典賽會內賽主辦城市。圖／取自WBC官方X

根據美國職棒大聯盟MLB官網，2026世界棒球經典賽賽程、場地及分組名單今天公布。中華隊由於上屆經典賽未晉級，必須從資格賽打起。

根據MLB及世界棒壘球總會（WBSC）官網，2026世界棒球經典賽（WBC）賽事將分別在美國休士頓和邁阿密、日本東京以及波多黎各聖胡安（San Juan）舉行。

這屆經典賽將有20支球隊參賽，包括2023世界棒球經典賽前16名，以及4支資格賽出線隊伍，共有A、B、C、D四組。

A組為波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、1支資格賽晉級隊伍，比賽地點為波多黎各聖胡安；B組則有美國、墨西哥、義大利、英國、11支資格賽晉級隊伍，地點為休士頓。

C組有日本、澳洲、韓國、捷克、1支資格賽晉級隊伍，比賽地點是東京；D組則有委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、1支資格賽晉級隊伍，比賽地點在邁阿密。

根據MLB官網，資格賽預定於2025年2月及3月舉行，參賽球隊及地點等相關細節，將在未來幾個月內公布。

MLB 棒球 經典賽

延伸閱讀

MLB／前小熊奪冠功臣貝耶茲對上老東家 地主球迷英雄式歡呼

MLB／大谷叩關最速「40轟40盜」 教頭盼再現33年前經典畫面

MLB／笑稱大谷是機器人 勇士歐蘇納炸第37轟有望成三冠王

U15世界盃／中華3投對尼加拉瓜合演無安打 分組第1晉複賽

相關新聞

U18亞洲盃／中華隊全右投 總教練：近況較好

Ｕ十八亞洲青棒錦標賽九月二日開打，中華隊最終十八人名單昨出爐，由今年剛與道奇隊簽約的柯敬賢領銜，而八名投手皆右投，總教練...

中職／張育成首支再見轟！悍將戲劇性逆轉雄鷹

富邦悍將隊今晚在新莊棒球場上演戲劇性逆轉，9局下面對2分落後，「國防部長」張育成在2出局後敲出一發3分砲，幫助悍將以4：...

中職／兄弟奪取全年一差半場 林佳緯三振謝榮豪寫插曲

中信兄弟隊今天敲出17支安打，以11：4大勝統一獅隊，早早拉開的分差讓9局上有空間上演插曲，獅隊野手林佳緯登板，三振兄弟...

中職／陳克羿先發7局好投 助桃猿屠龍搶下5連勝

中職今天在斗六棒球場的賽事，樂天桃猿隊先發投手陳克羿繳出7局無失分好投，終場桃猿以6比0擊敗味全龍，搶下5連勝；另外一場...

經典賽／分組出爐 中華隊須從資格賽打起

根據美國職棒大聯盟MLB官網，2026世界棒球經典賽賽程、場地及分組名單今天公布。中華隊由於上屆經典賽未晉級，必須從資格...

影／張育成轟逆轉三分砲 氣走雄鷹

富邦悍將隊今晚在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，一路落後的悍將在9局下兩出局後，靠第二棒張育成擊出逆轉三分砲，終場以4：3氣走台鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。