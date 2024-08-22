中職／陳克羿先發7局好投 助桃猿屠龍搶下5連勝

中央社／ 台北21日電
中華職棒樂天桃猿隊投手陳克羿（圖）21日先發登板，主投7局僅被敲出4支安打，送出5次三振，沒有失分奪下本季首勝，並幫助球隊以6比0擊敗味全龍，搶下5連勝。圖／樂天桃猿隊提供
中華職棒樂天桃猿隊投手陳克羿（圖）21日先發登板，主投7局僅被敲出4支安打，送出5次三振，沒有失分奪下本季首勝，並幫助球隊以6比0擊敗味全龍，搶下5連勝。圖／樂天桃猿隊提供

中職今天在斗六棒球場的賽事，樂天桃猿隊先發投手陳克羿繳出7局無失分好投，終場桃猿以6比0擊敗味全龍，搶下5連勝；另外一場中信兄弟以11比4勝統一獅，也奪下5連勝。

桃猿在1局上就展開攻勢，陳晨威敲出安打後盜上二壘，林泓育再補上安打攻下1分；7局上更是靠著5支安打、2次保送、1支高飛犧牲打，進帳5分灌進大局，終場就以6比0奪下5連勝，也中斷龍隊的6連勝。

桃猿隊先發投手陳克羿此戰用96球主投7局，僅被敲出4支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分繳出優質先發，奪下本季首勝，獲選為單場MVP。

此外，龍隊的劉俊緯在18日賽事遭富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）156公里火球直擊左肋骨，被擔架抬出場送醫，經檢查後骨頭沒有裂，被戲稱為「練武奇才」，經過2天休息後今天先發打第2棒、擔任游擊手，不過4打數沒有敲出安打。

另一場在台南棒球場的賽事，中信兄弟在2局上靠著宋晟睿敲出1打點安打、先馳得點；4局上江坤宇、岳東華、高宇杰、宋晟睿接連敲安打，兄弟再攻下3分，取得4比0領先。

6局下統一獅雖追回2分，不過第7到9局兄弟再灌進7分、拉開差距；獅隊的邱智呈在9局下轟出2分砲，仍無法扭轉戰局。

兄弟終場以11比4奪下5連勝，獅隊苦吞6連敗。此戰宋晟睿5打數敲出4支安打，包辦4分打點，獲選為單場MVP。

中信兄弟 味全龍 富邦悍將 林泓育 樂天桃猿 江坤宇 統一獅 邱智呈 陳晨威 高宇杰

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