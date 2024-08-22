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U18亞洲盃／中華隊全右投 總教練：近況較好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
U18亞洲盃青棒錦標賽中華隊名單出爐，效力道奇的柯敬賢也將返國報到。 聯合報系資料照
U18亞洲盃青棒錦標賽中華隊名單出爐，效力道奇的柯敬賢也將返國報到。 聯合報系資料照

Ｕ十八亞洲青棒錦標賽九月二日開打，中華隊最終十八人名單昨出爐，由今年剛與道奇隊簽約的柯敬賢領銜，而八名投手皆右投，總教練吳柏宏考量上以近況為優先，「右投整體狀況較好。」

中華隊日前透過藍白對抗賽，從卅六人名單縮小到廿二人培訓名單，再經過近一個月的集訓，挑選出最後十八人，其中有六名職棒與準職棒生。

目前已經向道奇隊報到、出賽的柯敬賢，預計今天返台加入訓練，另外曾聖安、張趙紘、曾冠傑、全紹凱及張宥謙都在今年中職選秀榜上有名，統一獅隊第二指名張宥謙更扛起「中華隊長」。

這分名單特別的是，哀宥宇、陳世展、陳睦衡、曾偉喆、陽念希、邱立璿、林鉑濬和張宥謙等八人都是右投，廿二人名單中唯一左投林易霆沒入列。

中華隊總教練吳柏宏解釋，思考名單上有許多考量，但最終仍挑選近況最好的投手，才有辦法應戰日、韓等強敵，雖都是右投，但在作戰、調度上的影響應該不大。

Ｕ十八亞洲盃今年將於天母、新莊、桃園棒球場舉行，因疫情影響暌違六年再次舉辦，前三名隊伍可取得明年Ｕ十八世界盃參賽資格，九月二日開幕戰中華隊強碰南韓隊，預賽分組前二名晉級超級循環賽複賽，冠軍九月八日出爐；中華隊上次在Ｕ十八亞洲盃奪冠已是二○○七年，這次要力拚隊史第三冠。

天母 教練 柯敬賢 疫情

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