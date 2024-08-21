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中職／兄弟奪取全年一差半場 林佳緯三振謝榮豪寫插曲
中信兄弟隊今天敲出17支安打，以11：4大勝統一獅隊，早早拉開的分差讓9局上有空間上演插曲，獅隊野手林佳緯登板，三振兄弟投手謝榮豪，彼此都記上「生涯首K」，而兄弟也對獅隊的年度第一地位產生威脅。
另一地味全龍隊則是以0：6敗給樂天桃猿隊，終止6連勝，兄弟今天贏球後不僅保有下半季第一，與龍隊拉開到2場勝差，在全年戰績也與獅隊拉近到剩下半場勝差，最快明天就可以翻盤。
兄弟火力全開，前4局就攻下4分，雖然獅隊一度追到2分落後，但7到9局兄弟持續添加分數，將比數拉開，岳政華在7局上的陽春砲是本季第4轟、連兩場開轟；獅隊雖然在9局下由邱智呈從陳琥手中轟兩分砲，但仍追不上巨大落後。
而宋晟睿則以單場4安打、4打點雙雙寫下個人生涯新高，江坤宇也締造單場4安打，幫助克迪以5.2局失2分的表現拿下本季第4勝。
兄弟在9局上得分超過10分，2出局後獅隊乾脆換上林佳緯登板節省牛棚戰力，兄弟也出奇招，由後援投手謝榮豪代打，但連看三球不揮棒，讓林佳緯投出生涯首K，謝榮豪生涯首度被三振。
猿隊則是靠先發投手陳克羿交出7局無失分的本季代表作，加上首局就靠林泓育安打先馳得點，7局上再猛灌5分，終場6：0擊敗味全龍，延續5連勝。
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