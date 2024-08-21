中職／謝謝他沒閃我！張育成敲再見轟 拯救悍將免墊底

富邦悍將隊今晚演出神奇逆轉，張育成在9局下2出局的絕地逆轉3分砲，幫助悍將以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，張育成賽後稱讚雄鷹終結者黃群有膽勢，「謝謝他沒有閃躲。」

9局下悍將落後2分，但8局提前上班的黃群突然不穩，先後對葉子霆、李宗賢投出四壞保送，也因此在2出局後遇到張育成，結果張育成一發中外野全壘打，成為中職生涯首支再見安打就是再見轟。

張育成張開雙臂開心繞壘，他表示，打到就知道會飛出去，「很爽，真的想要贏，感謝投手投好球給我打。」張育成分析，保送自己會形成滿壘，下一棒申皓瑋今天也有安打演出，因此對方沒有閃躲。

「滿年輕有這樣的膽量。」張育成說，對方知道我近況不好，那一球剛好是想要攻擊的球，同樣的球路在同個打席已經看過，「鎖定到就去攻擊。」

張育成前面4打席沒敲安，被K了2次另有1次四壞保送上壘，張育成表示，雄鷹先發投手後勁投得很好，球路犀利，自己也因為心急，想要用安打回饋教練，因此揮到一些壞球。

總教練陳金鋒也指出，張育成前面遇到低潮也是因為心急，「有打不好的球，大家對他有期望，但棒球不是一個人打的，就算保送對球隊也是好的，如果不必要的球去攻擊，打擊率反而會下降。」

悍將今天贏球後終止3連敗，也避免下半季戰績掉到墊底，鋒總表示，球隊近期低潮不是比賽內容不好，有不少贏球被逆轉的狀況，導致打起來比較辛苦一點。

張育成也對於能幫助球隊贏球感到開心，「感謝投手群把失分壓在5分以下，我們也有把分數追回來，隊友撐住，持續破壞對方投手，我們才能贏下這場勝利。」

球隊低潮期間，張育成的表現也受到球迷關注，甚至批評，張育成表示，自己回來台灣就知道會受到放大檢視，「不用去證明什麼，這是我的工作，狀況有好有壞，對得起自己最重要，我不在乎他們講那些有的沒的，有關注就很開心。」