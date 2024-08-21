中職／張育成首支再見轟！悍將戲劇性逆轉雄鷹

富邦悍將隊今晚在新莊棒球場上演戲劇性逆轉，9局下面對2分落後，「國防部長」張育成在2出局後敲出一發3分砲，幫助悍將以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，締造中職生涯首支再見轟。

前6局雄鷹敲出4支安打、悍將3支安打，攻勢有限，7局上雄鷹隊在1出局後，靠著王博玄的安打將羅戈打下場，林家鋐再對接手的張奕敲出二壘打製造機會，下一棒吳明鴻適時安打敲回2分打點。

悍將7局下則是趁後勁不穩，2次觸身球後又對代打的王正棠投出四壞保送，好在成功讓代打的高國麟敲出中外野飛球出局，守住失分危機。

8局上轉任布局投手的富藍戈則是一開局就被王柏融敲出場地二壘安打，1出局後又出現四壞保送，接著杜家明敲出安打為雄鷹追加1分。

悍將直到8局下才靠著范國宸在二、三壘有人時的軟弱滾地內野安打，得到1分；9局下面對2分落後，但雄鷹終結者黃群突然不穩，單局出現2次四壞保送，在2出局後遇到張育成，結果張育成一發中外野全壘打瞬間讓比賽劃下句點。

後勁原本前6局投完只用77球，頗有機會挑戰完投，後續不穩讓他投完第7局退場，仍然寫下生涯新高，一共用96球，僅被敲3支安打，另有5次三振、1次四壞、2次觸身球，沒有失分，防禦率下修到2.42，但最終勝投被打飛。