中職／李雅英平日新莊初登板 6530人進場票房開紅盤
Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板，票房開出紅盤，今日富邦悍將隊與台鋼雄鷹隊之戰吸引6530人進場，排名本季新莊平日票房第8多，若扣掉連假、自帶人氣的客隊中信兄弟，更可排到第3，僅次於張育成初登場、新莊開幕戰。
本季新莊周一到周五的平日票房最高為7月12日張育成在中職的生涯首戰，吸引10522人進場，第2名是新莊開幕戰的9076人，兩戰對手都是統一獅隊，而3到7名若扣掉4月4日、6月10日兩個連假場次，客隊都是中信兄弟隊。
李雅英第一次在平日新莊主場應援，因昨日賽事下雨延賽，變成今天初登板，而今日進場人數6530人，是排除掉自帶人氣的兄弟、連假後，本季平日新莊的第三高，中職平日場均人數落在5923人，今天新莊棒球場進場人數已算是高標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言