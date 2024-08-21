中職／李雅英平日新莊初登板 6530人進場票房開紅盤

Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板，票房開出紅盤，今日富邦悍將隊與台鋼雄鷹隊之戰吸引6530人進場，排名本季新莊平日票房第8多，若扣掉連假、自帶人氣的客隊中信兄弟，更可排到第3，僅次於張育成初登場、新莊開幕戰。

本季新莊周一到周五的平日票房最高為7月12日張育成在中職的生涯首戰，吸引10522人進場，第2名是新莊開幕戰的9076人，兩戰對手都是統一獅隊，而3到7名若扣掉4月4日、6月10日兩個連假場次，客隊都是中信兄弟隊。