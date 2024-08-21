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中職／李雅英平日新莊初登板 6530人進場票房開紅盤

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板。記者侯永全／攝影
Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板。記者侯永全／攝影

Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板，票房開出紅盤，今日富邦悍將隊與台鋼雄鷹隊之戰吸引6530人進場，排名本季新莊平日票房第8多，若扣掉連假、自帶人氣的客隊中信兄弟，更可排到第3，僅次於張育成初登場、新莊開幕戰。

本季新莊周一到周五的平日票房最高為7月12日張育成在中職的生涯首戰，吸引10522人進場，第2名是新莊開幕戰的9076人，兩戰對手都是統一獅隊，而3到7名若扣掉4月4日、6月10日兩個連假場次，客隊都是中信兄弟隊。

李雅英第一次在平日新莊主場應援，因昨日賽事下雨延賽，變成今天初登板，而今日進場人數6530人，是排除掉自帶人氣的兄弟、連假後，本季平日新莊的第三高，中職平日場均人數落在5923人，今天新莊棒球場進場人數已算是高標。

富邦悍將隊與台鋼雄鷹隊之戰吸引6530人進場。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊與台鋼雄鷹隊之戰吸引6530人進場。記者侯永全／攝影
Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板。記者侯永全／攝影
Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊Fubon Angels韓籍女神李雅英在平日新莊主場的初登板。圖／富邦悍將隊提供

中信兄弟 中職 張育成

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