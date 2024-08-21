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中職／李洋拿羽球拍為獅隊開球 仍關心王齊麟近況

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊與金門酒廠合作長達近15年，今日舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓，以羽球拍揮擊棒球，李洋說：「我覺得很有趣。」

李洋在賽前乘坐現代汽車繞場，拋送個人親筆簽名球，球迷紛紛大喊「李洋加油」，李洋也展現親和力，主動和球迷揮手打招呼。

不只球迷熱情，獅隊投手布雷克、古林睿煬更是在球場鑽石席前玩起羽球，對李洋來到台南球場表達歡迎，李洋也有趣地借用布雷克的羽毛球拍發送簽名球給鑽石席觀眾。

本場開球嘉賓除了李洋外，更有金門酒廠董事長吳昆璋、營業副總經理黃海山，吳昆璋藉此機會贈送16年紀念酒，李洋說：「這支酒對我而言非常有意義，是我們首次拿下冠軍，那年是我打球第16年，羽毛球上也有16根羽毛，所以它對我來講真的有很重要的意義，我自己也有蒐集很多支。」

本次開球活動特別準備超大號黃金球拍，以羽球拍揮擊棒球，李洋說：「雖然可能沒辦法很準確將球送到本壘板前，但我覺得讓羽球結合棒球，這樣趣味的開球方式很棒。」

奧運金牌男雙雖然拆夥，王齊麟改與邱相榤組成新搭檔，在日本羽球公開賽亮相首戰也拍下強敵，李洋表示：「近期也有關注王齊麟賽事，也祝福他能收獲好成績，一同為台灣羽球付出心力。」更喊話希望王齊麟能再度回到他身旁一起開球。

統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝金門酒廠對於統一獅長期的支持，陪伴統一獅走過近15年的歲月，也非常恭喜李洋在巴黎奧運再度摘下金牌，達成連霸，祝福他未來致力於羽壇一切順利。」

統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋（左）擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋（左）擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌、金門之子李洋擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

巴黎奧運羽球 李洋 統一獅

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