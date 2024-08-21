中職／洪總期待江少慶復活為12強添戰力 高中生旅外不用急

富邦悍將隊江少慶的本季初登板，因為下雨從21日延期到22日，但同樣要對上台剛雄鷹隊，曾共事過的雄鷹總教練洪一中樂見江少慶歸來，原因是「這樣12強又多一個戰力可以用」。

江少慶因手肘受傷在去年開刀治療，復健過程有些反覆，導致到明天才終於要迎接本季初登板，洪一中過去在2019年12強賽、悍將隊執教時都曾與江少慶同隊，洪總表示：「總是會碰到的，他也受傷滿久，希望選手都能健康。」

即使如今已經是對手，洪一中也期待看見江少慶找回昔日身手，「他如果投得好，12強又多一個戰力。」洪總進一步指出，中華隊如果在12強有好表現，「對中華職棒是有幫助的。」

從12強話題延伸，洪總也指出，現在國際賽賽事滿滿，中職與國際的交流也很頻繁，高中畢業的球員可以不用急著出國，就算在中職只要表現好，也還是可以旅外。

「當然（簽約金）破百萬美元那種還是要出去。」洪一中表示，但如果收到的行情價碼沒那麼好的球員，留在中職也是一條路，透過國際賽去展現身手，「只要有實力，不用怕人家沒看到。」