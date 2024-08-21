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中職／悍將班恩遇到時差考驗 台灣海鮮讓他想起家鄉

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）。圖／富邦悍將隊提供，資料照
富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）。圖／富邦悍將隊提供，資料照

富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）昨天二軍登板投到一半卻因雨取消，他仍持續備戰，為升上一軍做好準備，但來台灣最難適應不是天氣，時差影響的睡眠狀況讓他困擾了一陣子。

30歲的左投班恩有大聯盟資歷，今年從獨立聯盟一路投到墨西哥聯盟還打進季後賽，賽季結束後立刻來台加盟悍將，15日抵台，隔天就到一軍牛棚練投，只不過昨天的二軍登板受到雨勢影響。

班恩今天又回到一軍隨隊，他表示在二軍的初登板，主要目標是尋找手感，「上一次在墨西哥聯盟登板已經是10天前，休息了一陣子手感比較生疏，在二軍就是積極攻擊好球帶，雖然二軍數據上也重要，但目標主要是找手感。」

第一次來到中華職棒，班恩透露過去曾與味全龍隊的艾璞樂是隊友，而艾璞樂也效力過悍將，「他告訴我，這邊人都很好，富邦球團也都照顧得很好，讓我確定來這裡是一個好的決定。」

來到台灣剛好是炎熱的時期，班恩認為影響最大的不是氣候、環境，「最大適應是睡眠，一開始睡太久反而睡不好，時差影響很大，但如果有入睡的品質都不錯，現在已經慢慢適應了。」

至於台灣的食物，班恩認為目前吃到的都滿不錯，有嘗試過水餃、牛肉麵等，而台灣很多海鮮，這點跟家鄉路易斯安那也很像，所以吃起來滿習慣的。

富邦悍將 牛棚

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