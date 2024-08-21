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中職／峮峮宣布結束今年季賽洲際應援 網：明年還會跳吧？

聯合新聞網／ 綜合報導
峮峮。 截圖自峮峮IG
峮峮。 截圖自峮峮IG

中信兄弟隊上周取得主場4連勝，不過啦啦隊人氣成員峮峮宣布，本季例行賽不會再到台中洲際棒球場應援。中信兄弟8月底還有2場，以及9月在洲際還有6場賽事，另9月21、22日在大巨蛋主場比賽，峮峮班表尚未公布。

中職例行賽只剩1個多月，上周中信兄弟在洲際主場舉辦「火影忍者」主題日活動，峮峮現身球場應援，與球迷同樂，兄弟也順利拿下4連勝，目前下半季暫居第一。

峮峮昨天在IG發文提到，「我例行賽中的最後一次洲際，四連勝太快樂了。」她也分享自己比「忍者」和「愛心」手勢的可愛照。

貼文一出，網友紛紛表示，「明年還會跳吧？希望只是今年例行賽最後一次」、「還好有參與到最後一次有妳的主題日」、「季後賽見」。現年33歲的峮峮今年3月曾表示，生涯規劃是啦啦隊跳到35歲。

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