聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／A型流感侵襲雄鷹 吳念庭、曾子祐也中
昨日新莊賽事因雨延期，對台鋼雄鷹隊來說多了點喘息空間，近期受到A型流感侵襲，王柏融、吳念庭、林家鋐都「中獎」，曾子祐也在昨天開始發燒，主力球員需要抱病上陣，總教練洪一中坦言：「對我們球隊來說，比較辛苦。」
王柏融在上周與兄弟的三連戰缺席前兩場，原因就是感冒，吳念庭則是在最後一戰缺席，洪總透露王柏融、吳念庭、林家鋐是上周感冒，昨天換曾子祐變得嚴重，而郭永維則是因為新冠肺炎確診下二軍。
至於流感在隊內蔓延的原因，洪總認為，主要是前陣子球隊到花蓮比賽時，比較長時間相處，又都是坐長途巴士移動，「球員比賽完疲累，抵抗力比較弱。」他也透露教練團中，黃甘霖也在洲際與兄弟交手的比賽中早退，「打到一半去打針。」
洪總分析，以雄鷹隊目前的球員深度來說，主力缺陣要從二軍找人替補是很困難的事情，上述人選只是症狀比較嚴重，還有些是輕微症狀，「很多人都抱病在拚，像是子祐發燒後，他就拚命想辦法流汗，希望趕快好，當然真的嚴重還是要讓他們休息。」
不只是流感，洪總透露，前陣子球隊也出現腸胃炎，球員上吐下瀉，「有特別提醒他們，夏天飲食上要注意，比完賽有些人可能不是在球場吃，打包回去吃，有時餐點放太久就不要吃。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言