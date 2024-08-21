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中職／A型流感侵襲雄鷹 吳念庭、曾子祐也中

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
吳念庭。中央社
吳念庭。中央社

昨日新莊賽事因雨延期，對台鋼雄鷹隊來說多了點喘息空間，近期受到A型流感侵襲，王柏融吳念庭、林家鋐都「中獎」，曾子祐也在昨天開始發燒，主力球員需要抱病上陣，總教練洪一中坦言：「對我們球隊來說，比較辛苦。」

王柏融在上周與兄弟的三連戰缺席前兩場，原因就是感冒，吳念庭則是在最後一戰缺席，洪總透露王柏融、吳念庭、林家鋐是上周感冒，昨天換曾子祐變得嚴重，而郭永維則是因為新冠肺炎確診下二軍。

至於流感在隊內蔓延的原因，洪總認為，主要是前陣子球隊到花蓮比賽時，比較長時間相處，又都是坐長途巴士移動，「球員比賽完疲累，抵抗力比較弱。」他也透露教練團中，黃甘霖也在洲際與兄弟交手的比賽中早退，「打到一半去打針。」

洪總分析，以雄鷹隊目前的球員深度來說，主力缺陣要從二軍找人替補是很困難的事情，上述人選只是症狀比較嚴重，還有些是輕微症狀，「很多人都抱病在拚，像是子祐發燒後，他就拚命想辦法流汗，希望趕快好，當然真的嚴重還是要讓他們休息。」

不只是流感，洪總透露，前陣子球隊也出現腸胃炎，球員上吐下瀉，「有特別提醒他們，夏天飲食上要注意，比完賽有些人可能不是在球場吃，打包回去吃，有時餐點放太久就不要吃。」

吳念庭 曾子祐 王柏融

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