U18亞洲盃／道奇柯敬賢領銜 中華隊18人名單公布

U18亞洲盃青棒錦標賽將在9月2日於台灣開打，中華隊18人正式名單今天公布，其中效力道奇的柯敬賢也將返國報到，為中華隊打線增添火力。

中華隊透過藍白對抗賽從36人名單縮小到22人培訓名單，再經過近1個月的集訓，挑選出最後18人，中華棒協今天公布U18亞洲盃最終名單。

2024年亞洲U18青棒錦標賽中華代表隊名單。圖／中華棒協提供