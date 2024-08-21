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U18亞洲盃／道奇柯敬賢領銜 中華隊18人名單公布
U18亞洲盃青棒錦標賽將在9月2日於台灣開打，中華隊18人正式名單今天公布，其中效力道奇的柯敬賢也將返國報到，為中華隊打線增添火力。
中華隊透過藍白對抗賽從36人名單縮小到22人培訓名單，再經過近1個月的集訓，挑選出最後18人，中華棒協今天公布U18亞洲盃最終名單。
2024年亞洲U18青棒錦標賽中華代表隊名單如下：
教練團：
總教練：吳柏宏
投手教練：羅健銘
打擊教練：林建男
守備教練：田家銘
投手：
哀宥宇 （平鎮高中）
陳世展 （台東體中）
陳睦衡 （穀保家商）
曾偉喆 （鶯歌工商）
陽念希 （平鎮高中）
邱立璿 （平鎮高中）
林鉑濬 （鶯歌工商）
張宥謙 （玉里高中）
捕手：
江庭毅 （平鎮高中）
張育豪 （普門高中）
內野手：
蔡琞傑 （穀保家商）
黃天賜 （平鎮高中）
全紹凱 （平鎮高中）
張趙紘 （平鎮高中）
曾冠傑 （高苑工商）
外野手：
柯敬賢 （平鎮高中）
劉承佑 （穀保家商）
曾聖安 （平鎮高中）
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