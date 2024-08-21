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棒球／備戰世界12強棒球賽 曾豪駒、陳瑞昌啟程赴美情蒐
世界12強棒球賽情蒐作業持續，台灣隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌今晚啟程赴美，觀察旅外球員出賽近況，先前樂天桃猿隊也公告，在曾豪駒赴美期間，將由川岸強代理二軍總教練。
世界12強棒球賽將於11月10日至24日舉行，中職情蒐小組很早就已經啟動相關情蒐工作，也在3月中確定由樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒接任台灣隊總教練。
中職公告，曾豪駒與情蒐統籌教練陳瑞昌今晚啟程赴美，主要是要觀察台灣旅美球員出賽近況，希望針對球員們的戰力進行整體評估，先前聯盟會長蔡其昌也透露此行「行程很操」。
桃猿隊先前也有公布，在曾豪駒赴美情蒐期間，二軍總教練職務將由二軍首席投手教練川岸強代理。
世界12強賽預賽台灣與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲同在B組，A組有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各，台灣首戰將於11月13日迎戰韓國。
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