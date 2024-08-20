中職／兩地遇雨泡湯！李雅英不受延賽影響 22日也有班
中華職棒今天兩地賽事都因雨彈泡湯，台南棒球場中信兄弟與統一獅隊、新莊棒球場台鋼雄鷹與富邦悍將隊之戰都延到本周四。
今天原訂兩地賽事，台南之戰先公告，受到雨勢影響無法進行比賽，新莊之戰也在下午過5點後宣告「投降」，雙雙改到22日進行補賽，加上當天斗六棒球場味全龍、樂天桃猿隊之戰，將有3地賽事要打。
悍將原訂今天由洋投羅戈先發、明天推派江少慶，延賽後順延登板，明天一役仍交給羅戈，雄鷹也由後勁先發。
此外，悍將Fubon Angels韓籍女神李雅英前一次應援為7月26到28日台北大巨蛋系列賽，原訂今天、明天久違再度站上應援舞台，票房也因此開出不錯預售，此戰因雨延賽後，球團也確認李雅英在22日還是有班。
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