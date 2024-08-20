中職／江少慶回歸一軍首戰對雄鷹 預計投80至85球

中職富邦悍將投手江少慶術後歸隊，排定21日在主場先發對台鋼雄鷹隊，總教練陳金鋒表示，預計投80至85球，要觀察高張力比賽後身體狀況。

江少慶因為手肘軟骨壓迫到神經，去年季後手肘動刀、清除軟骨，復健過程進度雖有點「來來回回」，但8月初開始在二軍出賽，目前二軍出賽3場，最長單場能投到6局。

江少慶先前受訪曾表示，二軍3場出賽漸入佳境，無論是球速，還是變化球，都有一場比一場好的感覺。

悍將隊今天起在主場新莊棒球場與台鋼雄鷹隊安排2連戰，江少慶表定是明天比賽先發投手；陳金鋒表示，許久沒有回到一軍先發，第一場在主場感覺應會好一點，對江少慶的期待是「好好丟、身體沒問題就好」。

陳金鋒也提到，雖然江少慶復健過程反反覆覆，但現在狀況沒問題，首場一軍先發設定用球數約在80至85顆間，畢竟術後剛回來，還要觀察面對高張力比賽後身體狀況，看手還會不會有不舒服感覺。

但陳金鋒也提到，若江少慶身體狀況許可，就會回到一軍先發輪值，到時候也就會調動人選到牛棚，這部分都還須持續觀察。

目前新莊地區持續降雨，被問起若今天延賽是否會影響江少慶明天先發安排，陳金鋒表示，還要跟投手教練討論一下。