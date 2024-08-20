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中職／劉俊緯挨156公里球吻直擊2瞬間 鋒總喊「歹勢」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍打者劉俊緯慘遭觸身球吻，痛苦倒地。記者陳正興／攝影
味全龍打者劉俊緯慘遭觸身球吻，痛苦倒地。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊前一場在18日以6：7不敵味全龍隊，吞下苦澀的敗仗，投手群出現4顆觸身球，最怵目驚心為富藍戈156公里火球直擊劉俊緯肋骨，當下悍將教頭陳金鋒走上場關心，賽後也看到他被送上救護車的瞬間，今天聊到此事仍直說真的很不好意思，「歹勢啦！」

悍將投手群該役投出的4顆觸身球，分別是第4局黃保羅對吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻，第6局岳少華對吉力吉撈．鞏冠，以及第9局富藍戈對劉俊緯投出，富藍戈156公里火球直擊劉俊緯肋骨畫面令人捏把冷汗，最終被擔架抬出場，馬上送往醫院檢查，原先總教練葉君璋評估恐怕提前報銷，結果深夜傳來骨頭沒裂的好消息，也將按照計畫向U23世界盃中華隊報到。

當時陳金鋒也一度上場關切他的傷情，待了一陣子才回到自家陣營，他說：「看他躺在那邊，我想說應該很痛，比賽完走去看，看他被抬上救護車，好像很不舒服。」得知骨頭沒裂，還是覺得抱歉，「歹勢啦！是我們丟到人家。」

談到當天投手4度球吻對手，陳金鋒指出，投球內外進壘的比例有高有低，當投手外角攻擊多了，可能在投內角時就比較容易打到打者。他也讚許劉俊緯在菜鳥球季的表現，「年輕人第一年打職棒，就有這樣的表現。」

吉力吉撈 富藍戈 陳金鋒

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