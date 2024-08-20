中職／富藍戈去留是困難的選擇題 鋒總：以現況決定

富邦悍將隊面臨洋投決擇題，總教練陳金鋒坦言這一題有點複雜，富藍戈近況不佳，有球速但球的品質不好，先調離終結者位置。至於外界最關注他能否留到「831大限」之後？陳金鋒表示，不會以過往成績去看，而是去現況去評估。

富藍戈本季3場救援失敗，都集中出現在下半季，分別是7月11日、8月4日、8月18日，8月4日之戰面對中信兄弟隊，在球隊9局上剛拿下3分逆轉戰局後，下半局面對4人次被敲4安打、失3分輸球，18日則是面對味全龍隊輸在再見暴投，在悍將勝場已經彌足珍貴的情況下更顯重傷害。

談到近期後防狀況多，陳金鋒不諱言：「確實，這兩三個禮拜後面（牛棚）的狀況比較多，也一直鼓勵他們去面對、調整回來，技術上沒有很大問題，可能心理層面影響比較大，考驗怎麼去面對壓力、把信心拉回來。」

他指出，富藍戈的球速還是有，但球的品質下滑，加上對手對他的熟悉度、打者能力也在持續提升，「可能會先稍微讓他離開那個位置（終結者）。」對於富藍戈的去留問題，他說：「當然會去考慮，怎麼去取捨會對球隊狀況最好。」

陳金鋒坦言這是一題很難的選擇題，球隊在牛棚也需要人手，富藍戈也很努力，但狀況沒有之前好，「現在難點就是這個，曾峻岳回來可以補住一個缺口，看看之後狀況，或許移一個（先發）到後面都OK。」他強調，「不是看你之前怎樣，而是以現在去做最好的選擇，只剩下一個月，只能去找狀況最好的，結果對錯不一定，只能就現況去判斷。」

悍將洋投目前在「831大限」前為5搶4局勢，除了富藍戈外，還有羅戈、杰戈、藍力以及等待註冊的新外援班恩。