中職／陳仕朋升降釋疑因浮現疲勞警訊 投教：仍有120局能力

富邦悍將隊左投陳仕朋上周降下二軍，非關洋將升降的調度，投手教練郭勇志今天釋疑，他在上一場登板後身體有些狀況，「有比較疲勞、比較緊繃。」先讓他下二軍休息、調整，也會安排出賽，10天後再看看身體恢復狀況。

陳仕朋前一次留在紀錄上的先發已是8月2日，面對中信兄弟隊先發5局失4分，接著在10日登板投2局無失分賽事就因雨保留，隨後13日被降下二軍，明顯非因應洋將升降、戰力調整而做的調度，也引起球迷掛心陳仕朋是否有狀況。

郭勇志指出，「他的身體有點狀況，有比較疲勞、比較緊繃，這也對他是滿大的考驗，歷年來沒有這樣一整年一直固定在輪值上，還是會有身體的狀況。」但他表示，陳仕朋過去在一軍都有破百局的能力，「去年也投到120局，今年也有可能完成這樣的局數，只是這段時間遇到疲勞，先下10天看看恢復狀況。」

陳仕朋已經連5季為悍將貢獻破百局投球，堪稱近年中職出賽最穩定的本土先發，本季也已投95.2局（不含保留比賽），全聯盟土投僅次於台鋼雄鷹隊江承諺的100.2局。