中職／穩了？鄉民製作李珠珢加入富邦梗圖 本人轉發引遐想

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢擁有精緻臉蛋，加上招牌「三振舞」爆紅，在台韓兩地都累積許多粉絲，前體育主播蔡明里在直播爆料，她已經與台灣某球團談好，明年就會來，如今李珠珢在IG轉發一則限動，相當耐人尋味。

李珠珢4月中IG粉絲數只有3.5萬，如今已破80萬，一部直拍短片瀏覽量已突破7700萬。7月底李珠珢來台北大巨蛋與富邦悍將隊交流後，有韓國球迷擔心李珠珢可能被台灣球團挖角，傳出韓國球團高層祭出兩大手段留人。

「啦啦隊AI」李珠珢。 截圖自李珠珢IG

前體育主播蔡明里昨天在直播中回答李珠珢問題，「人家透露的啦，這就不是我自己猜的，應該明年就會來報到，應該球隊都談好了，我是覺得這跡象蠻明顯的。」消息一出，台灣網友們紛紛直呼要去看球，多數網友推測李珠珢會加入悍將或中信兄弟隊。

有網友將中華職棒選秀會PPT畫面，將狀元張育成圖片和名字換成李珠珢，標註李珠珢帳號並寫道，「富邦搶狀元。」沒想到李珠珢真的轉發，這操作引發許多網友遐想，猜測她可能真的要加入富邦啦啦隊。

李珠珢轉發台灣網友製作的梗圖。 截圖自李珠珢IG限動

不過據「自由時報」報導，富邦悍將球團今天針對李珠珢一事回應：「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」