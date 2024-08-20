中職／遭女球迷尾隨要合照還貼身 劉基鴻FB：希望尊重球員

味全龍隊球星劉基鴻上周日比賽結束後，有一名女球迷賽後一路跟車，劉基鴻到便利商店時，甚至做肢體碰觸，並不斷要求合照。該舉動讓劉基鴻感到困擾，臉書粉絲專頁小編發文呼籲，希望球迷能尊重球員。

味全龍上周日在天母主場迎戰富邦悍將隊，網傳比賽結束後有一名女球迷一路跟隨劉基鴻，直到他們進便利商店買飲料。該名女球迷提出合照要求，拍照過程中她貼身靠近劉基鴻，讓劉基鴻感到不舒服，一度喊出：「不要這樣。」

劉基鴻臉書粉絲團小編發文喊話，「小編深知大家是喜歡基鴻才會這麼激動，但還是希望大家能尊重球員。尤其是當離開球場後，他們就只是一個下了班，想好好休息的年輕人而已。」

小編理解劉基鴻簽名球很難獲得，不過他也表示，「每個球員個性跟作息都不太一樣，基鴻已盡量簽名，在這邊還是想傳達一個觀念，簽名是一種『緣份』不是『義務』！既然是緣分就不可以強求，希望大家能多多體諒，這些在球場上打球的球員。」