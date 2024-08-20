快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

中職／遭女球迷尾隨要合照還貼身 劉基鴻FB：希望尊重球員

聯合新聞網／ 綜合報導
劉基鴻。 本報資料照
劉基鴻。 本報資料照

味全龍隊球星劉基鴻上周日比賽結束後，有一名女球迷賽後一路跟車，劉基鴻到便利商店時，甚至做肢體碰觸，並不斷要求合照。該舉動讓劉基鴻感到困擾，臉書粉絲專頁小編發文呼籲，希望球迷能尊重球員。

味全龍上周日在天母主場迎戰富邦悍將隊，網傳比賽結束後有一名女球迷一路跟隨劉基鴻，直到他們進便利商店買飲料。該名女球迷提出合照要求，拍照過程中她貼身靠近劉基鴻，讓劉基鴻感到不舒服，一度喊出：「不要這樣。」

劉基鴻臉書粉絲團小編發文喊話，「小編深知大家是喜歡基鴻才會這麼激動，但還是希望大家能尊重球員。尤其是當離開球場後，他們就只是一個下了班，想好好休息的年輕人而已。」

小編理解劉基鴻簽名球很難獲得，不過他也表示，「每個球員個性跟作息都不太一樣，基鴻已盡量簽名，在這邊還是想傳達一個觀念，簽名是一種『緣份』不是『義務』！既然是緣分就不可以強求，希望大家能多多體諒，這些在球場上打球的球員。」

劉基鴻

相關新聞

中職／曝李珠珢跟台灣球團談好了！前體育主播：明年就會來

韓職起亞虎啦啦隊李珠珢因亮眼外型和「三振舞」爆紅，7月底來台交流後更擄獲大批新粉絲，有韓國球迷擔心她可能離隊，傳出球團祭出2大策略留人，不料前體育主播蔡明里在直播爆料，李珠珢跟某球隊談好了，明年就會來

中職／張育成久違在台過生日 隊友沒慶生是壽星要求

富邦悍將隊張育成久違在台灣過生日，但今天隊友都沒有幫他慶生，原因是張育成主動要求，「29歲不要啦，怕運氣不好。」在台灣有...

中職／遭女球迷尾隨要合照還貼身 劉基鴻FB：希望尊重球員

味全龍隊球星劉基鴻上周日比賽結束後，有一名女球迷賽後一路跟車，劉基鴻到便利商店時，甚至做肢體碰觸，並不斷要求合照。該舉動讓劉基鴻感到困擾，臉書粉絲專頁小編發文呼籲，希望球迷能尊重球員。 味全龍上

U15世界盃／莊子濬先發5局無失分 中華隊18比0扣倒南非

U15世界盃棒球賽台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊投手莊子濬先發5局僅被敲出1支安打無失分、展現壓制力，打線團隊敲出13安...

威廉波特少棒／滿貫砲逆轉戰局 中華小將10：2大勝古巴

台灣隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽進行第3場對古巴賽事，代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊在5局上擊出滿貫全壘...

中職／徐若熙優質先發送獅隊5連敗 龍隊本季最長6連勝

統一獅隊今天在嘉義市球場擔任主隊，對味全龍隊進行補賽，無法突破徐若熙和龍隊牛棚的封鎖，完全沒有機會破蛋，終場以0：3落敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。