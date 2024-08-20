快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

U15世界盃／莊子濬先發5局無失分 中華隊18比0扣倒南非

中央社／ 台北20日電
莊子濬先發投5局飆出9次三振，僅被敲出1支安打奪下勝投。圖取自二重國中棒球隊臉書
莊子濬先發投5局飆出9次三振，僅被敲出1支安打奪下勝投。圖取自二重國中棒球隊臉書

U15世界盃棒球賽台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊投手莊子濬先發5局僅被敲出1支安打無失分、展現壓制力，打線團隊敲出13安，羅師騁3安4打點，終場以18比0、5局搶勝。

U15世界盃棒球賽此次由新北市取得台灣隊組訓權，預賽接連擊敗荷蘭、委內瑞拉，昨天不敵墨西哥，今天與實力有段差距的南非交手，投打都有發揮。

台灣隊先發投手莊子濬開賽連抓12個出局數，直到5局下才被首名打者敲出二壘打，但沒讓對手延續攻勢、穩守不失分；今天總計投5局飆出9次三振、無失分，僅被敲出1支安打、奪下勝投。

台灣隊首局就有串連攻勢，1人出局後靠著保送、盜壘、失誤先跑回1分，再靠著黃世堯、石正侑接連安打再拿1分，接著靠著觸身球保送、四壞保送、暴投、失誤一口氣再拿3分，余利亞安打送回1分，楊曜丞二壘打再添1分，單局攻下7分，開賽就拉開差距。

台灣隊3局上靠著劉任右二壘打、羅師騁安打送回1分，再靠著盜壘、失誤、滾地球跑回1分，莊子濬二壘打送回團隊第10分，4局上靠著保送、觸身球保送、羅師騁安打再添2分，接著靠失誤跑回團隊第13分，5局上再攻5分、提前拿下比賽勝利。

台灣隊團隊敲出13支安打，加上對手團隊出現多達7次守備失誤，順利搶下勝利；羅師騁今天單場3打數都敲出安打，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。

台灣隊預賽前4戰打完戰績3勝1敗，台灣時間明天凌晨4時，將與目前戰績4勝的尼加拉瓜交手。

棒球

延伸閱讀

中職／徐若熙優質先發送獅隊5連敗 龍隊本季最長6連勝

MiLB／陳柏毓2A先發苦吞第9敗 沙子宸1A挨轟無關勝負

U15世界盃／中華小將打線受制僅3安 不敵墨西哥吞首敗

MLB／金鶯3支安打擊敗11安紅襪 追上洋基並列美聯最強

相關新聞

中職／曝李珠珢跟台灣球團談好了！前體育主播：明年就會來

韓職起亞虎啦啦隊李珠珢因亮眼外型和「三振舞」爆紅，7月底來台交流後更擄獲大批新粉絲，有韓國球迷擔心她可能離隊，傳出球團祭出2大策略留人，不料前體育主播蔡明里在直播爆料，李珠珢跟某球隊談好了，明年就會來

中職／張育成久違在台過生日 隊友沒慶生是壽星要求

富邦悍將隊張育成久違在台灣過生日，但今天隊友都沒有幫他慶生，原因是張育成主動要求，「29歲不要啦，怕運氣不好。」在台灣有...

中職／遭女球迷尾隨要合照還貼身 劉基鴻FB：希望尊重球員

味全龍隊球星劉基鴻上周日比賽結束後，有一名女球迷賽後一路跟車，劉基鴻到便利商店時，甚至做肢體碰觸，並不斷要求合照。該舉動讓劉基鴻感到困擾，臉書粉絲專頁小編發文呼籲，希望球迷能尊重球員。 味全龍上

U15世界盃／莊子濬先發5局無失分 中華隊18比0扣倒南非

U15世界盃棒球賽台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊投手莊子濬先發5局僅被敲出1支安打無失分、展現壓制力，打線團隊敲出13安...

威廉波特少棒／滿貫砲逆轉戰局 中華小將10：2大勝古巴

台灣隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽進行第3場對古巴賽事，代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊在5局上擊出滿貫全壘...

中職／徐若熙優質先發送獅隊5連敗 龍隊本季最長6連勝

統一獅隊今天在嘉義市球場擔任主隊，對味全龍隊進行補賽，無法突破徐若熙和龍隊牛棚的封鎖，完全沒有機會破蛋，終場以0：3落敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。