U15世界盃／莊子濬先發5局無失分 中華隊18比0扣倒南非

U15世界盃棒球賽台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊投手莊子濬先發5局僅被敲出1支安打無失分、展現壓制力，打線團隊敲出13安，羅師騁3安4打點，終場以18比0、5局搶勝。

U15世界盃棒球賽此次由新北市取得台灣隊組訓權，預賽接連擊敗荷蘭、委內瑞拉，昨天不敵墨西哥，今天與實力有段差距的南非交手，投打都有發揮。

台灣隊先發投手莊子濬開賽連抓12個出局數，直到5局下才被首名打者敲出二壘打，但沒讓對手延續攻勢、穩守不失分；今天總計投5局飆出9次三振、無失分，僅被敲出1支安打、奪下勝投。

台灣隊首局就有串連攻勢，1人出局後靠著保送、盜壘、失誤先跑回1分，再靠著黃世堯、石正侑接連安打再拿1分，接著靠著觸身球保送、四壞保送、暴投、失誤一口氣再拿3分，余利亞安打送回1分，楊曜丞二壘打再添1分，單局攻下7分，開賽就拉開差距。

台灣隊3局上靠著劉任右二壘打、羅師騁安打送回1分，再靠著盜壘、失誤、滾地球跑回1分，莊子濬二壘打送回團隊第10分，4局上靠著保送、觸身球保送、羅師騁安打再添2分，接著靠失誤跑回團隊第13分，5局上再攻5分、提前拿下比賽勝利。

台灣隊團隊敲出13支安打，加上對手團隊出現多達7次守備失誤，順利搶下勝利；羅師騁今天單場3打數都敲出安打，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。

台灣隊預賽前4戰打完戰績3勝1敗，台灣時間明天凌晨4時，將與目前戰績4勝的尼加拉瓜交手。