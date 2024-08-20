中職／曝李珠珢跟台灣球團談好了！前體育主播：明年就會來

韓職起亞虎啦啦隊李珠珢因亮眼外型和「三振舞」爆紅，7月底來台交流後更擄獲大批新粉絲，有韓國球迷擔心她可能離隊，傳出球團祭出2大策略留人，不料前體育主播蔡明里在直播爆料，李珠珢跟某球隊談好了，明年就會來台灣。

李珠珢因精緻臉蛋獲得「啦啦隊AI」美名，有一部直拍短片播放量達7700萬，在台韓兩地人氣都相當驚人。前體育主播蔡明里昨天在YouTube開直播，有網友詢問李珠珢相關問題，蔡明里表示，「我在吹哨就已經…不是啦，是人家透露的啦，這就不是我自己猜的，應該明年就會來報到，應該球隊都談好了，我是覺得這跡象蠻明顯的。」

蔡明里進一步解釋，「沒有爆料啦，大家想想看，如果妳是韓國啦啦隊，我就問妳要在韓國發展還是台灣發展，在台灣發展妳等於有明星地位，在韓國妳就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊。」

韓職起亞虎啦啦隊李珠珢。 中央社

蔡明里還分享自己到韓國看球的經驗，「現場觀眾沒有特別在看啦啦隊，看啦啦隊也沒有很嗨。反之，啦啦隊在台灣萬眾矚目，還可以接代言，良禽擇木而棲，她不來是要去哪？不來也是可惜，而且她們現階段都可以兩邊跑（台灣、韓國），兩邊都能顧，多嗨啊。」

日前有傳聞韓國球團高層為了留人，開放啦啦隊個人活動，但蔡明里表示，「怎麼重用我就問？不要騙，很難啦！說實在的，在韓國整個環境裡，她不是很重要的部分，跟我們比完全不能相提並論，就敬請期待吧！」

蔡明里也提到，韓國啦啦隊已開始在台灣演藝圈攻城掠地，甚至搶走通告藝人工作機會，李多慧、安芝儇、李雅英及峮峮等人拍一個廣告，絕不是廠商為啦啦隊而增加名額，而是搶走網紅或藝人機會，「就是弱肉強食，我覺得很正常，真的比藝人來頂了。」