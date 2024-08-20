威廉波特少棒／滿貫砲逆轉戰局 中華小將10：2大勝古巴
中華隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽進行第3場對古巴賽事，代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊在5局上擊出滿貫全壘打扭轉劣勢，終場以10比2大勝晉級。
世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽，中華隊擊敗加拿大及澳洲隊晉級後，出戰勁敵古巴隊。
中華小將1局下遭古巴隊擊出連續安打拿下2分。2、3局雙方投球及守備均無失誤，未能得分。4局上中華隊安打獲得1分。
5局上，中華小將在滿壘優勢下，邱唯喆揮出威廉波特世界少棒錦標賽少見的滿貫全壘打加安打，以6比2反轉戰局大幅超前。
6局上，古巴隊難抵中華隊攻勢，持續滿壘，比數再以10比2擴大領先。
龜山國小少棒隊終場以10比2大勝古巴。繼擊敗加拿大、澳洲與古巴後，將在台北時間22日凌晨1時出戰日本隊。
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