中職／徐若熙優質先發送獅隊5連敗 龍隊本季最長6連勝

統一獅隊今天在嘉義市球場擔任主隊，對味全龍隊進行補賽，無法突破徐若熙和龍隊牛棚的封鎖，完全沒有機會破蛋，終場以0：3落敗，不但吞下5連敗，也讓龍隊衝出6連勝。

獅隊近況不振，5連敗追平球隊本季最慘紀錄，下半季掉到13勝14敗，勝率不到5成；反觀龍隊6連勝是球隊本季最佳，15勝11敗仍居第2，只落後中信兄弟隊1場勝差，在嘉義市球場跨季7連勝。

徐若熙先發6局被揮出5支安打，飆出7次三振，優質表現奪下本季第6勝，也是首次擊敗獅隊，終止跨季對戰3連敗，獲選單場MVP。

徐若熙退場後，陳禹勳、銳歐、陳冠偉各投1局無失分，獅隊全場只有6支安打，一共吞下13次三振，徐若熙最近3連勝。

龍隊打線面對4名投手出現11支安打， 李凱威、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、劉基鴻都有2安，3、4局上各得1分，第9局攻下第3分，一路領先到比賽結束；獅隊先發投手郭俊麟投5局，被揮出6支安打，失兩分有1分自責，戰績掉到3勝5敗。