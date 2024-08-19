奧運／過去唯一印象是輸中國 戴培峰想拚2028年洛杉磯

巴黎奧運落幕，洛杉磯4年後接手，國人矚目的棒球也將恢復，富邦悍將隊戴培峰今年出席亞洲青棒錦標賽記者會時，除了鼓勵中華隊學弟全力保住冠軍，也談到未來目標，當然也想挑戰2028年奧運。

1992年巴塞奧運首次把棒球列為正式比賽，中華隊奪下銀牌，接下來兩屆未獲參賽權，直到2004年雅典奧運、2008年北京奧運才出賽，再來兩屆都未辦棒球賽，直到3年前東京奧運又復賽，隊數也從8隊減為6隊，但中華隊未獲資格。

中華隊上次在奧運亮相已是16年前北京奧運，戴培峰當時才8歲，他說：「唯一印象是我們輸中國。」

去年歷經杭州亞運，也是高中畢業進入職棒後，首次披上中華隊球衣，戴培峰表示，原來大型運動會的氛圍就是這樣，感覺真的很棒，也很榮幸參賽，亞運已經如此，奧運就更不用講了。

戴培峰坦言，東京奧運只有6席，想拚進去就很難，洛杉磯奧運的難度一定不低，希望自己繼續努力，未來有機會進入中華隊。

他說：「4年後才28歲，會想參加洛杉磯奧運，這是一個目標，要把自己訓練更好，不會安於現狀。」

戴培峰強調，現階段挑戰國家隊主要目標是世界12強棒球賽，但中職球季賽還在進行，專注比賽最重要。

至於巴黎奧運有沒有時間好好品嘗，他說：「熱門比賽會看一下，不管是否有機會得牌，能夠出賽都是運動員的夢想。」