中職／徐若熙感謝桃園家扶中心 包車讓近50名學童觀戰
味全龍隊上周末舉辦「緯來復古日」，球團和徐若熙特別邀請桃園家扶中心的孩子前往天母球場觀賽，徐若熙曾受家扶協助10多年，自費包車讓近50名學童和師長順利往返桃園，並特別準備親筆簽名手套致贈家扶，提供作為年底義賣之用。
球團提供入場門票、餐點及龍隊周邊商品，希望藉此拋磚引玉募得更多資源，幫助更多需要幫助的人。
徐若熙出身單親家庭，過往一家6口僅靠父親打零工維生，透過社會局轉介，開始受到家扶中心的經濟扶助，提供生活補助、申請獎助學金、文具以及棒球相關用品；在社工眼中，徐若熙一直都是活潑開朗，同時帶有靦腆、內斂特質，進入職棒後開始有了經濟能力，也會抽空和父親一起回到桃園家扶中心捐款，或捐贈簽名球回饋機構。
談到這次邀請孩子們看球，徐若熙說：「剛好這次在主場，想說邀請老師和小朋友一起看球，受到桃園家扶中心幫助很多，不管是生活、棒球上，就想回饋一些事情。」
龍隊指出，徐若熙來自棒球名校平鎮高中，即便高中時期有過低潮，歷經休養後再度崛起，希望用自身的故事鼓勵孩子不畏懼困境、努力向上，他們看到偶像「若熙哥哥」，都相當興奮拿出珍藏已久的棒球或小物、衣服給他簽名，帶給大家美好難忘的主題日夜晚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言