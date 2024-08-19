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中職／徐若熙感謝桃園家扶中心 包車讓近50名學童觀戰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供
龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供

味全龍隊上周末舉辦「緯來復古日」，球團和徐若熙特別邀請桃園家扶中心的孩子前往天母球場觀賽，徐若熙曾受家扶協助10多年，自費包車讓近50名學童和師長順利往返桃園，並特別準備親筆簽名手套致贈家扶，提供作為年底義賣之用。

球團提供入場門票、餐點及龍隊周邊商品，希望藉此拋磚引玉募得更多資源，幫助更多需要幫助的人。

徐若熙出身單親家庭，過往一家6口僅靠父親打零工維生，透過社會局轉介，開始受到家扶中心的經濟扶助，提供生活補助、申請獎助學金、文具以及棒球相關用品；在社工眼中，徐若熙一直都是活潑開朗，同時帶有靦腆、內斂特質，進入職棒後開始有了經濟能力，也會抽空和父親一起回到桃園家扶中心捐款，或捐贈簽名球回饋機構。

談到這次邀請孩子們看球，徐若熙說：「剛好這次在主場，想說邀請老師和小朋友一起看球，受到桃園家扶中心幫助很多，不管是生活、棒球上，就想回饋一些事情。」

龍隊指出，徐若熙來自棒球名校平鎮高中，即便高中時期有過低潮，歷經休養後再度崛起，希望用自身的故事鼓勵孩子不畏懼困境、努力向上，他們看到偶像「若熙哥哥」，都相當興奮拿出珍藏已久的棒球或小物、衣服給他簽名，帶給大家美好難忘的主題日夜晚。

龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供
龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供
龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供
龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供
龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供
龍隊投手徐若熙回饋桃園家扶中心。圖／味全龍隊提供

平鎮高中 徐若熙 棒球

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