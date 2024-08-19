青棒／中華隊拚亞青賽第3冠 吳柏宏評估投打守最高峰

第13屆亞洲青棒錦標賽將於9月2日開打，中華以地主隊身分迎敵，全力爭取隊史第3座冠軍，中華棒球協會今天正式宣告賽事視覺口號、賽程資訊，並舉行中華隊授旗成軍儀式，總教練吳柏宏表示，投、打、守都在最高峰，一定要留下冠軍盃。

我國上次主辦亞青賽已是2016年，最近一屆賽事也是2018年的事，後來受到疫情影響，直到今年才復賽，將在天母、新莊、桃園球場開打，9月8日產生冠軍，中華隊最大目標是繼2001、2007年（兩次都是地主）後再嘗封王滋味。

中華隊22名準國手除了效力道奇隊的柯敬賢，今天全部到齊，最後將選出18名正選球員，吳柏宏表示，集訓已到最後階段，和中職二軍、大學隊、U23國家隊進行練習賽，讓全隊培養更好的默契。

棒協指出，本次賽事口號「霸氣稱霸」除了展現亞洲各國在世界上的棒球水準及霸氣，凝聚亞洲棒球團結，更期許中華隊能夠將冠軍留在台灣、稱霸亞洲。

體育署長鄭世忠今天到場授旗，勉勵中華隊再創佳績；2018年中華隊主戰捕手、富邦悍將隊戴培峰也出席記者會，回憶起當年在冠軍戰不敵南韓隊，希望學弟加油，不留遺憾將冠軍留在台灣。

今年共有8支球隊參賽，A組中華隊、南韓、巴基斯坦、泰國，B組日本、香港、菲律賓、斯里蘭卡；9月2日開幕典禮後，中華隊在天母球場對決南韓，分組前兩名進入4強複賽。

亞青賽門票將於明天中午12點起在KKTIX、全台全家便利商店開賣，使用玉山信用卡、簽帳金融卡購票，憑票根可至中華隊賽事現場兌換「玉山加油扇」，每張限換1支、數量有限贈完為止；緯來體育台也將在天母球場設立互動攤位，準備豐厚禮品邀請球迷一起進場力挺中華隊。

緯來體育台、愛爾達體育4台、LINE TODAY、中華電信HAMI轉播中華隊賽事，愛爾達體育4台同時舉辦抽獎活動，掃描QR-code登錄即可參加抽獎，獎項有萬士益冷氣、櫻花高級淨水器，每場賽後抽出。

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