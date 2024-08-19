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中職／劉俊緯骨頭沒裂26日U23代表隊報到 沙子宸月底會合

中央社／ 台北19日電
中華職棒味全龍隊19歲小將劉俊緯（圖）18日遭富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）156公里火球直擊左肋骨，當下劉俊緯痛苦倒地，隨後被擔架抬出場送醫。中央社
中華職棒味全龍隊19歲小將劉俊緯（圖）18日遭富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）156公里火球直擊左肋骨，當下劉俊緯痛苦倒地，隨後被擔架抬出場送醫。中央社

味全龍隊野手劉俊緯昨天遭156公里火球直擊肋骨，球團回報骨頭沒裂，預計26日會向U23世界盃棒球賽代表隊報到，此外，代表隊陣中旅外投手沙子宸則預計31日跟球隊回合。

龍隊19歲野手劉俊緯昨天與富邦悍將比賽，遭到悍將終結者富藍戈（Enderson Franco）156公里火球直擊左肋骨，當下痛苦倒地，最後被工作人員用擔架抬出場，賽後球團回報，初步檢查骨頭沒裂。

劉俊緯有入選9月在中國舉行的U23世界盃棒球賽台灣代表隊，預計26日報到，另外龍隊野手王順和、統一7-ELEVEn獅隊野手林佳緯也是同日報到。

21日報到職棒球員則有獅隊野手何恆佑、投手尹柏淮、中信兄弟捕手胡孟智、樂天桃猿隊投手曾家輝、野手邱鑫、富邦悍將野手王念好，旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸則預計31日與球隊會合。

U23世界盃棒球賽預計9月6日在中國紹興開打，球隊持續集訓，預計在出發前還會安排5場練習賽，球隊預計9月1日出發。

富邦悍將 棒球 樂天桃猿

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