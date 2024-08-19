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中職／回憶亞青賽單場4K摔一大跤 狀元戴培峰超有感

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
戴培峰回憶6年前亞青賽，用「摔一大跤」形容。記者余承翰／攝影
戴培峰回憶6年前亞青賽，用「摔一大跤」形容。記者余承翰／攝影

亞洲青棒錦標賽暌違6年復賽，將從9月2日起在天母、新莊、桃園球場開打，中華棒球協會今天舉行中華隊授旗成軍儀式，富邦悍將隊捕手戴培峰到場勉勵學弟，回憶2018年在日本宮崎進行的亞青賽，他說：「當時中職選秀才剛結束，自信滿滿，結果摔一大跤。」

中華隊6年前在亞青賽冠軍戰以5：7不敵南韓隊，戴培峰以中職選秀狀元身分參賽，對南韓之戰吞下4K，還被再見三振。

戴培峰今天重披中華隊球衣亮相，他表示，當年亞青賽爭冠被南韓三振4次，完全打不到球，比賽結束後對自己很沒自信，知道自己要更努力才行。

他說：「這場比賽對棒球生涯影響很大，清楚知道自己和國外好手的差距。」

戴培峰表示，當時真的挫折很久，一直思考如何進步的問題，一定要從低潮再爬起來，現在回想起來，對南韓之戰是很重要的養分。

6年前結束亞青賽後，戴培峰都以中職比賽為主，去年杭州亞運再度入選國手，今天以過來人身分提醒中華隊後輩：「不能抱著學習心態，我們是來競爭，是來贏的，希望學弟替我報仇。」

戴培峰認為，國外選手比想像中更強，中華隊抱著競爭心態最重要，實力絕對不輸各國選手。

中職選秀 中華隊 戴培峰

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