亞青／張宥謙扛台灣隊長 練習賽與獅隊交手喊話想贏

亞洲青棒錦標賽此次由張宥謙當「台灣隊長」，雖然有壓力，但認為大家都是最強的、力拚奪冠，之後練習賽將與未來隊友統一獅隊交手直呼期待，「要想辦法贏他們」。

亞洲青棒錦標賽將於9月2日在台灣開打，此次選出玉里高中畢業的「投打二刀」好手張宥謙擔任隊長，張宥謙也是準中職球員，在今年選秀會第2輪被中職統一7-ELEVEn獅隊選進，表現備受期待。

亞青代表隊第一階段集訓時隊長是陳睦衡，後來考量陳睦衡此次以投手為重，比較難兼顧野手群，所以近期改由「投打二刀」好手張宥謙擔任隊長。

張宥謙笑說，首度披上國家隊戰袍，就要接下隊長職務當然有壓力，紓解壓力的方式是睡覺，剛接隊長時有點害怕無法勝任，所以睡不太好，但陳睦衡在初期就已經把大家整合的很好，大家也都很配合，沒有太大問題。

張宥謙過去在玉里是球隊王牌，進到好手如雲的代表隊，坦言一開始感受到明顯的落差，但後來轉念，可以被選入代表隊、大家都是台灣最強的高中生，經過這一個月的訓練，已經很融入團隊。

集訓期間代表隊有安排與中職二軍球隊交手，也算是提前感受職棒強度，張宥謙表示，職棒學長的跑壘、速度、力量都比高中生高很多，也明白之後進到職棒需要加強的地方還很多。

中華隊預計下週將與統一獅隊二軍打練習賽，張宥謙直言很期待對上未來的隊友，「還是一樣，想辦法贏他們。」

陳睦衡亞青投球任務較重 關鍵一年為好的未來努力

亞洲青棒錦標賽9月開打，穀保家商畢業好手陳睦衡連2年披上國家隊戰袍心態不同，這次將負擔較重投手責任，近期球速再突破至151公里，直言是關鍵一年，要為了有好的未來努力。

陳睦衡連兩年入選青棒代表隊，去年U18世界盃棒球賽投打二刀出賽，投手以後援角色居多，今年則會以投手出賽為主，也有可能關鍵比賽會負擔先發重責。

陳睦衡表示，集訓打擊調整較慢，但投球狀況不錯，最快球速也有再突破至151公里，變化球的狀況比之前好很多。

陳睦衡透露，現在的體重雖然比去年U18時期降一點，但身體的肌肉量提升，高中畢業之後有比較多彈性的時間可以安排，也有到外面體能訓練室加強，希望提升身體素質。

連兩年打青棒國家隊，陳睦衡直言心態不太一樣，去年很興奮、很期待，知道世界盃會有很多觀眾，「今年的心態比較像是為了有好的未來拚」，希望可以有好的表現，當然會比較緊繃一點，今年是很關鍵的一年，亞青舞台很重要，希望可以正常發揮。

亞青9/2開打力拚冠軍留台灣 18人名單21日確定

睽違6年亞洲青棒錦標賽再度舉辨，將於9月2日起在台灣開打，今天舉行授旗和成軍儀式，喊出「霸氣稱霸」口號，正選18人名單預計21日確定，總教練吳柏宏喊話：「把冠軍盃留在台灣。」

上一屆亞青2018年在日本舉行，當時台灣冠軍戰不敵日本、拿下亞軍，後來因為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）影響，睽違6年才再度舉辦亞青賽事，將於9月2日至8日在台灣天母、新莊、樂天桃園棒球場舉行，門票將於8月20日中午12時開賣。

中華隊此次由桃園市取得組訓權，總教練為平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏，台灣與韓國、巴基斯坦、泰國分組A組，日本、香港、菲律賓和斯里蘭卡分組B組，9月2日開幕首戰中華隊強碰韓國，分組前2名晉級超級循環賽複賽，冠軍9月8日出爐。

今天售票記者會上，中華棒協副理事長林華韋表示，來參加成軍記者會，思緒飄回近50年前，想起自己曾代表台灣參加羅德岱堡青棒賽，也勉勵選手在亞青舞台有好的表現，讓世界看見台灣棒球的實力。

林華韋表示，近年雖然因為疫情停辦亞青，但期間中華隊在Ｕ18世界盃也拿過1次冠軍、2次亞軍，證明台灣青棒實力很強，期許大家再度獲取佳績。

總教練吳柏宏去年U18世界盃棒球賽率中華隊奪下亞軍，此次再掌兵符拚亞青，鎖定對手日本、韓國，也提到這陣子的集訓、練習賽，大家默契越來越好，希望投、打、守狀況調整到最好，力拚將冠軍盃留在台灣。

中華隊目前有22名球員在集訓，預計21日確定18人名單，旅美球員柯敬賢預計22日會回到代表隊報到，確定名單後到正式比賽開打前，預計還會再安排4場練習賽。