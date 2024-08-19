中職／棒球主題音樂會 知名球評將導聆

音樂會也可以聽到知名球評徐展元高喊12強棒球比賽的經典台詞：「好想贏韓國」？中華職棒19日宣布將與八角塔男聲合唱團合作，於10月14日舉行「台灣的棒球詩篇」音樂會。會中將呈現各類與台灣棒球有關的音樂，包括知名歌手任賢齊的《再出發》與滅火器的《曾經鋒狂》都會以不同的方式呈現。

棒球與音樂密不可分

「台灣的棒球詩篇」音樂會將於10月14日（周一）晚上7點半，於國家音樂廳演出，23日起開始售票，到9月14日前都有8折早鳥優惠。音樂會除了男聲合唱外，也會有弦樂與現場樂團進行綜合性演出。在棒球文化有深入投入的職棒球星周思齊也驚喜現身記者會表達支持。

中華職棒會長蔡其昌表示，職棒元年時，棒球音樂頂多只有「便當便當、揮棒落空」的喊聲，但如今每個球隊的球員都有應援曲與Chance曲，台灣特有的棒球文化與音樂絕對脫不了關係。他強調，早期還有很多與棒球息息相關的音樂，例如望春風、燒肉粽、雨夜花，還有台視播比賽的開場音樂，都會融入音樂會。

見證台灣棒球發展史

八角塔男聲合唱團團長鄭睦群透露，音樂會上半場將會是台灣棒球史的回顧，下半場則是台灣棒球國際化與本土化的過程，因此包括《再出發》、《天生好手》、《曾經鋒狂》與《我學會飛翔》等名曲，還有美、日與台的應援曲都會出現。此外，還會邀請知名球評徐展元擔任導聆，還有國手一起看球並接受觀眾致意。

「我2013年世界棒球經典賽都靠聽音樂保持動力！」中信球星周思齊笑說，他有在《再出發》的MV第40秒，球迷可以去找看看。他也表示，自己的應援曲也是鄉民文化、棒球文化的最好結合，很感謝球迷幫忙作曲、填詞。



周思齊強調，音樂是最能撫慰球迷心的媒介，盼透過音樂傳承台灣的棒球文化。

【更多精采內容，詳見 】

台灣棒球音樂詩篇展現特色 10/14登國家音樂廳

中華職棒與八角塔男聲合唱團聯合主辦「台灣棒球音樂詩篇」將於10月14日首登國家音樂廳，棒球場隨處可見音樂元素也是台灣棒球特色，中信兄弟球員周思齊則透露最難忘歌曲是「再出發」。

中華職棒今天舉辦記者會，宣布與八角塔男聲合唱團一起把棒球跟音樂做連結，10月14日將在國家音樂廳舉辦音樂盛會，每一場記憶中的比賽，在每個世代的棒球迷心中，至少會有一首經典的棒球代表歌謠，這次將透過藝術饗宴，完成一場壯闊且史無前例的棒球音樂會。

八角塔男聲合唱團團長鄭睦群也是棒球迷，過去打過乙組棒球，直言能夠跟中華職棒合作是夢幻，感謝中職會長蔡其昌首肯，促成台灣史上首次以棒球為主題的合唱音樂會，意義重大。

鄭睦群說明音樂會的鋪陳，上半場選曲以歷史敘事為主軸，從嘉農校歌到滅火器樂團的「曾經瘋狂」；下半場則是國際化與本土化，吟唱美國棒球、日本巨人隊、阪神虎與甲子園的名曲，最後以中職6隊應援歌組曲收尾，非常值得期待。

音樂跟棒球有著緊密連結，隨著棒球和各類音樂的共鳴，職棒場上逐漸加入音樂元素，包括球員專屬應援曲、球隊有專屬獨特的嗆司曲，這都是台灣棒球重要的特色。

今年即將引退的中信兄弟球員周思齊今天受邀出席記者會，談到印象深刻的歌曲，周思齊點名是「再出發」，因為有參與當年的MV演出。

周思齊透露，有時在賽前緊張時，也會透過聽歌來回想當初是如何克服緊張和壓力，像是2013年經典賽在東京出賽也不斷重複聽，回味當時的國際賽狀況，想想怎麼克服比賽壓力、拿下勝利。

台灣棒球音樂會將於8月23日中午12時在OPENTIX開放購票，9月14日前購票還享有早鳥優惠。(中央社)