U15世界盃／中華小將打線受制僅3安 不敵墨西哥吞首敗

U15世界盃棒球賽中華隊今天碰上墨西哥隊，中華隊打線受制全場僅敲出3支安打拿1分，加上投手群無法有效壓制對手打線，終場以1比5吞下此次賽會首敗。

U15世界盃棒球賽在哥倫比亞舉行，中華隊以華南金控盃青少棒賽冠軍隊伍新北市隊獲組訓權，預賽前2戰依序擊敗荷蘭、委內瑞拉，今天與墨西哥隊交手。

中華隊派出投手王浚豪先發，2局上稍微有狀況，先被敲出二壘打、捕逸讓跑者攻占三壘，再被敲出安打失1分，壘上跑者發動盜壘，王浚豪暴投後投出保送退場，吳昊翔接手投球被敲出安打再掉1分，這1分要記在王浚豪身上。

吳昊翔3局上單局被敲2支安打再掉1分，4局上投出保送，2人出局後隊友出現守備失誤讓對手攻占二、三壘，吳壬睿接替後援，再因為隊友守備失誤多掉2分。

中華隊前4局僅敲出2支安打，另選到1次保送、沒有拿下分數，5局下林崴靠著墨西哥隊接連失誤、一口氣直闖本壘替球隊跑回1分，中華隊雖再靠著觸身球保送、四壞保送、暴投攻占得點圈，但沒有適時一擊、沒能繼續追分。

投手王浚豪今天先發1局被敲出3支安打，投出1次保送、1次三振，失掉2分責失分、承擔敗投；中華隊吞下預賽首敗，目前戰績2勝1敗，下一戰將於台灣時間20日凌晨4時與南非交手。