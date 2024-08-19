棒球／擔心李珠珢爆紅後來台發展 傳韓職高層祭2大手段挽留

韓職起亞虎啦啦隊成員李珠珢因「三振舞」在韓國爆紅，風潮也吹到台灣，7月底更隨隊來台交流，看起來相當開心。如今有韓國粉絲擔心李珠珢會追隨前輩腳步轉戰中職，有傳聞指出球團為防止此事發生，放寬對啦啦隊限制，祭出2大手段挽留李珠珢。

年僅20歲的李珠珢外型清純，是近期最受歡迎的啦啦隊女孩，連韓國人氣女團IVE成員張員瑛都在演唱會翻跳「三振舞」，可見已形成一股風潮。李珠珢日前來台交流，擄獲許多台灣粉絲的心，她回韓國後也轉發許多台灣相關文章，目前IG貼文底下，都看得見很多台灣網友敲碗她來台發展。

有粉絲指出，李珠珢在台灣常露出開朗表情，回韓國則相反，讓韓國粉絲擔心她可能轉戰台灣球隊，因為李多慧、安芝儇、邊荷律和李雅英等人都在台灣發展得很好。還有粉絲呼籲球團和職棒聯盟應更重視啦啦隊地位，改善對啦啦隊待遇。

曾有傳聞指出，李多慧搶走太多目光，因此遭起亞虎應援團團長排擠，最終導致離隊，沒想到她竟在台灣爆紅，球場外廣告、活動和綜藝節目邀約不斷，與啦啦隊在韓國的地位天差地遠。

據韓媒報導，韓職高層也意識到問題嚴重性，並對此做出改變，放寬許多以往不可能出現的情況，例如讓啦啦隊出國交流增加曝光度，或上網路綜藝節目，這都是韓職為挽留啦啦隊成員的讓步。