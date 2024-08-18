中職／張祐嘉2轟有林智勝神秘力量 不要命美技只怕撞出洞
味全龍隊今天以7：6逆轉擊敗富邦悍將隊，張祐嘉默默敲出生涯第二轟，敲出這兩轟時，脖子上都戴著林智勝贈與的項鍊，張祐嘉笑說：「有神秘力量。」
張祐嘉生涯首轟因吉力吉撈．鞏冠一發打出中職「小房間」變革的爭議滿貫砲，在爭議事件中隱形，今天敲出生涯第2轟則遇到劉俊緯被觸身球擊中送醫，也差點被埋沒。
雖然2轟比賽焦點都不在自己身上，但張祐嘉更關心隊友：「不知道俊緯怎麼樣？」他記得16日那天，自己被觸身球丟掉後也點燃球隊攻勢，「但他應該比我痛幾百倍。」
特別的是，張祐嘉生涯前2轟都是棒打黃保羅，他表示，並不是對戰特別有心得，只是兩次都剛好掌握到失投的指叉球，「目前對對速球掌握還不太好，變化球相對好一些。」
這2轟也都是在打擊教練克魯茲加入龍隊之後，張祐嘉表示：「他給我們很大信心，打不好就說明天再來，我也會早上跟他一起特打，如果一些動作跑掉，他看到一次就會提醒一次。」
另外這2轟共通點還有脖子上的項鍊，張祐嘉不清楚有沒有特殊功用，「智勝給我的，他說比賽戴一下我就戴，可能有些神秘力量。」
目前逐漸站穩右外野先發，張祐嘉認為對自信有些幫助，「畢竟等那麼久，能夠上來就好好把握，沒有想要下去，不管守備、打擊都會很認真，百分百去做。」
張祐嘉不僅長出長打，更是屢次用撞牆接殺沒收對手安打，不要命的拚勁獲得球迷讚賞也心疼，張祐嘉笑說：「快被我撞出洞了。」這些美技多在主場，「因為熟悉距離感，但其他球場也不擔心，只想要接到球，撞到就撞到。」
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