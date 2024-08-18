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中職／郭嚴文轟3分砲當功臣 被隊友狂虧後回應籃籃話題

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍打者郭嚴文此役兩隻關鍵安打掌握戰局，尤其是八局下擊出三分全壘打，拉近比數，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍打者郭嚴文此役兩隻關鍵安打掌握戰局，尤其是八局下擊出三分全壘打，拉近比數，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

味全龍隊今天靠著再見暴投以7：6逆轉擊敗富邦悍將隊，郭嚴文在7局下的3分砲是追分關鍵，距離生涯百轟也倒數M3，他希望保持身體健康就有機會，至於最近因場外花絮成為被虧對象，郭嚴文也只說：「沒什麼，大家都是朋友。」

郭嚴文日前被週刊拍到深夜到樂天女孩籃籃的家中，而籃籃也澄清，當天有多人參與聚會，彼此是朋友關係，只不過消息一出，不僅龍隊隊友虧郭嚴文一番，就連前隊友、富邦悍將總教練陳金鋒看到郭嚴文也大喊：「籃籃！」

郭嚴文今天賽後拿下單場MVP又被隊友虧，郭嚴文賽後笑說：「我覺得就是沒有什麼，大家都是朋友，一群朋友的聚會而已。」

郭嚴文今天5打數2安打、3分打點，1局下雖然幫助球隊先馳得點，但是雙殺打不算打點，直到7局下才以3分砲開張，也拉近到1分落後，9局下也敲安延續攻勢，幫助球隊締造逆轉勝。

郭嚴文坦言，開轟的打席心裡想著：「寧願被三振也不要雙殺，還差4分，就想要盡量打成飛球，1分1分去追也好，那一轟有點意外，因為天母通常是逆風。」

最近7戰3轟，郭嚴文的表現越來越好，總教練葉君璋也說：「他今天表現太棒了，下半季狀況很好，可能是融入這個團隊，希望他繼續保持。」

郭嚴文也表示，今年轉戰龍隊後，心中多少會想到球隊對自己有所期待，也導致打不好會懊惱，「現在知道，打得好球隊未必贏球，要一起贏，在這邊（林）智勝學長跟隊友們，比我更享受棒球，學弟幫助我很多。」

9局下劉俊緯遭到觸身球擊中肋骨，郭嚴文在後方打擊準備區直擊也受到震撼，發揮暖男本色開始關懷，「會擔心他之後U23怎麼辦，在球隊他也剛好有機會站上先發。」

味全龍打者郭嚴文此役兩隻關鍵安打掌握戰局，尤其是八局下擊出三分全壘打，拉近比數，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍打者郭嚴文此役兩隻關鍵安打掌握戰局，尤其是八局下擊出三分全壘打，拉近比數，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

富邦悍將 樂天女孩 郭嚴文

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