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中職／劉俊緯可能報銷 葉總嘆：4觸身換1勝代價大
味全龍隊今天雖然以7：6驚險擊敗富邦悍將隊，豪取5連勝，然而最終靠再見暴投贏球，總教練葉君璋也說：「這場比賽出乎預料，不管是好的還是不好的。」劉俊緯被觸身球的傷勢，葉總評估有提前報銷可能性。
龍隊先發投手王維中今天在5局上突然遇到亂流丟掉2分，4.1局就退場休息，葉君璋表示：「維中一開始投得很順，但突然出現保送。」
龍隊先在5局下靠張祐嘉的一支右外野陽春砲將比數追平，然而6局上牛棚又丟掉4分，7局下郭嚴文三分砲拉近分差，9局下劉俊緯遭觸身後，郭嚴文、瑪仕革斯．俄霸律尼的2支安打扳平比數，最後靠富藍戈再見暴投贏下比賽。
承擔敗投的富藍戈氣憤的狂罵髒話，葉君璋也坦言贏得意外，「沒辦法預料這樣的結果，對我們來說是好的，但4次觸身換來1勝，代價太大了。」
最痛的觸身就是9局下劉俊緯被富藍戈156公里速球砸中左側肋骨位置，被擔架抬下場後送醫治療，葉總表示，目前還不清楚確切傷勢，「打到那個位置，一定骨裂，就算沒有，也需要一段時間才能回來，打到這裡最麻煩。」依照葉總評估，不只是U23世界盃無法參加，可能今年球季都趕不及歸隊。
葉君璋對於對手頻投內角球可以理解，「沒辦法封鎖我們的狀況下，一定是往內角塞，比賽就是這樣。」至於游擊防區的空缺，可能先由拿莫．伊漾、石翔宇頂替。
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