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中職／郭嚴文三分砲追分 悍將再見暴投送龍隊5連勝
味全龍隊今天贏得意外，從領先被追平又落後，但靠著郭嚴文三分砲追分，最終在9局下靠著瑪仕革斯．俄霸律尼敲安追平後，以再見暴投贏球，7：6擊敗富邦悍將隊拿下5連勝。
張育成今天5局上面對0：1的落後，他在1出局、二三壘有人時敲出二壘安打，一棒打回2分逆轉，也將王維中打退場，張育成再扮「王維中殺手」，生涯對戰王維中累積5打數3安打有2支長打，敲回4分。
5局下龍隊努力追分，張祐嘉的一支右外野陽春砲將比數追平，有趣的是，張祐嘉在11日敲出生涯首轟，苦主就是黃保羅，今天生涯第2轟也是棒打同一人。
但6局上悍將連續2次四壞上壘後，林哲瑄安打敲回超前分，戴培峰也有高飛犧牲打1分打點，李宗賢敲安後，張育成補上1分打點安打，最後是申皓瑋高飛犧牲打敲回該局第4分。
6局下悍將換投後也浮現不穩，岳少華登板後投出觸身球、被敲安，接著三振，但又被陳品捷敲出中右外野的安打，好在右外野手林哲瑄長傳本壘，成功阻殺吉力吉撈．鞏冠。
龍隊在7局下又靠郭嚴文的三分砲，一口氣逼近到1分差，不過9局下發生不幸事件，劉俊緯遭到富藍戈的156公里速球砸中左側肋骨位置，當場倒地不起，被擔架抬出場，還能不能參加U23世界盃出現問號。
然而劉俊緯的觸身球之後，郭嚴文又敲出安打，接著吉力吉撈．鞏冠被三振後，瑪仕革斯．俄霸律尼敲出追平安打，最後在三壘代跑郭嚴文的冉承霖靠暴投跑回再見分。
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