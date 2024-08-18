中職／牛棚兩樣情…獅隊放火、桃猿拆彈 上演3連戰清盤

樂天桃猿隊本周末成功守護花果山，今天把握統一獅隊啟用牛棚後馬上端出逆轉秀，以4：3贏球，完成3連戰清盤、4連勝到手，洋投威能帝以7局失3分優質先發拿下本季第9勝，也獲選為單場MVP。

獅隊由古林睿煬先發，投6局被敲6安打、失1分，為第3局林政華一壘打、陳晨威三壘打的串聯，防禦率從賽前的1.81再下修為1.79，擴大在榜上的領先位置，但帶著勝投資格退場卻無緣等到本季第7勝。

面對威能帝，獅隊的首發攻勢在2局上，首位打者林安可敲出二壘打，推進三壘後，陳重廷高飛犧牲打先馳得點；猿隊追平1：1後，陳聖平扮演獅隊在戰線中後段的攻勢要角，第5局、7局擔任首位打者分別敲出一壘打、三壘打，最終都跑回分數，幫助獅隊取得3：1領先。

然而戰局的轉變就在獅隊第7局啟用牛棚之後，馬上就遭遇危機，劉軒荅對林承飛、林智平都投出觸身球，短打推進二、三壘有人後，黃竣彥接手再對林立祭出四壞球保送形成滿壘局面，林政華、余德龍都敲安打，各掃回1分追平，黃竣彥再出現暴投送分，猿隊逆轉為4：3領先。

獅隊8局上的反攻也帶給猿隊極大壓力，面對左投王志煊，前兩棒陳傑憲、蘇智傑都敲安打，無人出局已經攻占一、三壘，一出局後換上蘇俊璋，連續抓下兩個出局數成功拆彈，為猿隊守住寶貴的1分領先，終結者陳柏豪把關9局以三上三下收工。