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中職／陳子豪及時逆轉安 鄭凱文生涯77勝超越風神獨居史上第8

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳子豪5局下敲出逆轉安打。圖／中信兄弟隊提供
陳子豪5局下敲出逆轉安打。圖／中信兄弟隊提供

鄭凱文的本季第2度登板，先發5局失4分內容雖有動盪，但等到隊友的逆轉來得及時，中信兄弟最終以7：4擊敗台鋼雄鷹隊，鄭凱文取得本季第1勝、生涯第77勝，超越兄弟象隊洋投風神，獨居中職史上勝投榜第8位、隊史第2位。

兩隊在前段戰攻勢你來我往，兄弟首局就由岳政華、許基宏上演連兩打席開轟，第3局許基宏的安打再添分數，取得3：0領先。

魔鷹4局上敲出兩分砲，本季第23轟為雄鷹揭開反擊氣勢，5局上再出現安打串連，林家鋐、曾子祐敲安上壘後，陳文杰的安打先打下追平分，王柏融雖遭到三振，魔鷹繼續補上超前安打，雄鷹反以4：3領先。

兄弟5局下再度反攻，高宇杰先因二壘手林家鋐失誤上壘，江承諺對岳政華投出觸身球，與許基宏的對決耗了11球，最終仍投出四壞球保送，滿壘之際，陳子豪的安打一棒挹注2分逆轉戰局，江承諺再被曾頌恩敲安後退場，此役留下4.1局被敲8安打、失5分。

兄弟在比賽後段再擴大優勢，包括曾頌恩的單場第4支安打為第8局的陽春砲，狙擊左投賴鴻誠，曾頌恩相隔77天再擊出全壘打，繞壘後回到休息區，面對伸出雙手等待擊掌的總教練平野惠一，使出「魚住之力」超用力給予回應，把平野震到狂甩手手。

鄭凱文先發5局被敲7安打、失4分，靠陳子豪及時逆轉戰局，幫他打下勝投資格，最終拿下本季首勝、生涯第77勝，超越風神，單獨站上中職生涯勝投榜第8位，下一個追趕目標將是陽建福、郭進興的82勝，兄弟隊史紀錄則是陳義信的92勝。

中信兄弟隊鄭凱文先發5局失4分，拿下本季首勝。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊鄭凱文先發5局失4分，拿下本季首勝。圖／中信兄弟隊提供

曾頌恩 許基宏

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