中職／復古龍85號球衣義賣支援 徐生明盃有望增香港隊

昨天天母棒球場因雨形成保留比賽，今天卻出現大太陽，賽前味全龍隊向徐生明致敬的活動順利舉行，「師母」謝榮瑤謝謝徐總在天之靈的保佑，也預告今年徐生明盃將在11月23日開打，日、韓球隊之外，香港隊伍也在積極報名。

這周是味全龍隊「復古日」活動，全隊都穿上過去龍隊的的經典款球衣，但今天全員一致穿上85號紀念「棒球魔術師」、前總教練徐生明，龍隊也宣布，所有球員、教練穿過的的85號球衣，將進行簽名義賣，扣除成本後捐助給徐生明棒球發展協會。

徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤代表出席，她才剛說一句：「謝謝球團每一年用盡心思舉辦徐總日。」就忍不住落淚；想起11年前徐生明過世的回憶，謝榮瑤認為自己能夠走過這一段，也扛起舉辦徐生明盃的任務，都要感謝球團以及球迷的支持。

今年第12屆的徐生明國際少棒錦標賽將在彰化永靖棒球場舉行，日期為11月23日到26日，謝榮瑤歡迎球迷多多到場為小將們加油，也感謝彰化縣議長謝典林的支持與贊助，連續兩年在彰化舉辦後，明年舉辦地點尚未決定，也聽到高雄鄉親希望能夠重回美濃的心聲。

徐生明盃除了因疫情關係外，持續邀請國外球隊來台參賽，今年敲定日本名古屋、韓國順天南山兩支球隊，謝榮瑤也透露，「香港有球隊很積極說想要來參加，願意自費參與，明年還有紐西蘭的球隊有機會過來。」