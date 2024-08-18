中職／復古龍85號球衣義賣支援 徐生明盃有望增香港隊
昨天天母棒球場因雨形成保留比賽，今天卻出現大太陽，賽前味全龍隊向徐生明致敬的活動順利舉行，「師母」謝榮瑤謝謝徐總在天之靈的保佑，也預告今年徐生明盃將在11月23日開打，日、韓球隊之外，香港隊伍也在積極報名。
這周是味全龍隊「復古日」活動，全隊都穿上過去龍隊的的經典款球衣，但今天全員一致穿上85號紀念「棒球魔術師」、前總教練徐生明，龍隊也宣布，所有球員、教練穿過的的85號球衣，將進行簽名義賣，扣除成本後捐助給徐生明棒球發展協會。
徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤代表出席，她才剛說一句：「謝謝球團每一年用盡心思舉辦徐總日。」就忍不住落淚；想起11年前徐生明過世的回憶，謝榮瑤認為自己能夠走過這一段，也扛起舉辦徐生明盃的任務，都要感謝球團以及球迷的支持。
今年第12屆的徐生明國際少棒錦標賽將在彰化永靖棒球場舉行，日期為11月23日到26日，謝榮瑤歡迎球迷多多到場為小將們加油，也感謝彰化縣議長謝典林的支持與贊助，連續兩年在彰化舉辦後，明年舉辦地點尚未決定，也聽到高雄鄉親希望能夠重回美濃的心聲。
徐生明盃除了因疫情關係外，持續邀請國外球隊來台參賽，今年敲定日本名古屋、韓國順天南山兩支球隊，謝榮瑤也透露，「香港有球隊很積極說想要來參加，願意自費參與，明年還有紐西蘭的球隊有機會過來。」
昨天天母大雨到今天的好天氣反差，謝榮瑤感謝徐總有保佑，「我有跟祂講，我不要淋到雨，24號（徐總忌日）會再去高雄找祂，跟祂說說話。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言