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中職／比賽保留變連兩天先發 伍鐸笑言：我是工作馬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手伍鐸。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手伍鐸。記者余承翰／攝影

味全龍隊昨日與富邦悍將隊之戰打到一半下起大雨，形成保留比賽，也是這兩周龍隊的第2場保留比賽，有趣的是，兩場先發投手都是伍鐸，補賽日期連在一起，屆時紀錄上將形成伍鐸連兩天先發的罕見場景，伍鐸笑說：「我是工作馬嘛，沒問題的。」

昨日在天母球場的比賽打到4局結束，因雨中斷1.5小時後決定保留，改到10月6日繼續舉行，而8月10日在新莊球場同樣是龍隊交手悍將，打完2局就中斷，保留至10月5日續戰。

這兩場比賽，龍隊先發投手都是伍鐸，他在10日投了2局無失分、1次三振，昨天則是4局失1分非責失，有2次三振，連續兩場都投到一半遇到下雨，伍鐸表示：「自己不會放大這件事，正面一點看待，思考後面如何去增加自己的局數。」

對於先發的備戰調整，伍鐸也認為問題不大，「比賽有很多不可控制的狀況，這不會影響自己接下來的安排，自認身體還在當打之年，可以維持好的熱度下去。」

不過保留比賽的三振數都還不列入計算，也讓伍鐸生涯三振數停在698K，要成為成為史上第15人、洋投第6人的「700K俱樂部」成員，還要再等一等。

伍鐸表示，整數紀錄對現在的自己來說還不重要，「所有紀錄都是里程碑，靠得是每一場的好表現，逐步去累積，這要感謝過去所有效力過的球團，包含現在的味全龍隊，等之後回顧會覺得是有意義的紀錄，但現在的我只想專注投好每一場比賽。」

伍鐸 味全龍 富邦悍將

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