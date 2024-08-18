中職／三呎線爭論解釋多 葉總：我沒生氣只是講得生動

昨日味全龍隊與富邦悍將隊之戰，再次掀起三呎線跑壘爭論，龍隊總教練葉君璋雖然不認同判決，但也選擇接受，「我沒有生氣，只是講得比較生動。」

昨日3局上兩出局後，李宗賢敲出投手方向滾地球，伍鐸將球傳往一壘時發生暴傳，讓李宗賢站上二壘，龍隊針對跑壘提出挑戰，雖然李宗賢全程跑在線內，但仍判安全上壘，紀錄為安打加上失誤。

葉總當下上場詢問，但也接受判決，今天受訪時，葉君璋再次強調，希望判決能夠有一致性，「每次解釋要相同就好，如果都一致，我們也不會有疑問，但判了就判了，我們只能鼻子摸摸。」

根據「擊跑員跑離一壘區三呎線外干擾守備之妨礙」其中一項所述：「擊球跑壘員跑於3呎線外，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體，而造成接球之野手閃躲或失誤時，則判定為妨礙守備，但如是所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備) 。 」

葉君璋也指出，自己沒有針對判決生氣，只是對於規則上有點疑問，「規則修改都會找教練開會，但意義在哪裡？規則一直改變，我們只是被告知，如果是先問過教練再做出改變，比較合理，不是先定好了再跟我們解釋，有點浪費大家時間。」

聯盟賽務部針對昨日三呎線跑壘判決，認定沒有問題，李宗賢的跑壘並未影響到守備視線，對方投手先傳了一個彈跳，而跑壘路徑上也沒有重疊。

對於三呎線的判決，富邦悍將總教練陳金鋒說，「我們沒有什麼意見，就是交由裁判認定。」至於李宗賢的跑壘，鋒總則表示，右打者的跑壘路徑多少會靠內側，過一定距離後才有辦法往外側跑，「比賽過程選手一定是全力衝，沒注意到也是有可能的。」