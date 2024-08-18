中職／張育成久違在台過生日 隊友沒慶生是壽星要求
富邦悍將隊張育成久違在台灣過生日，但今天隊友都沒有幫他慶生，原因是張育成主動要求，「29歲不要啦，怕運氣不好。」在台灣有「逢九之年」不慶祝生日的說法。
張育成生日在8月18日，過去美職時期也都是在球季中間，今年加盟中職後在台灣度過生日，他說：「無論在哪裡過生日都一樣，都是在打球。」
張育成在美國時期也有慶生習慣，「老婆喜歡過節，自己原本沒這個習慣，但跟老婆在一起後就常常一起慶祝，有儀式感。」今天老婆已經送上禮物，而小孩也都有向張育成說：「生日快樂。」
今年的生日，張育成許下的願望是「一步一步來，穩紮穩打，希望可以一直贏下去。」張育成前陣子獲得不少保送，但安打數也隨著下滑，他認為不會因此受到影響，「保送也是幫助球隊，對方也有投好球給我，只是我沒掌握好。」
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