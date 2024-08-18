快訊

謝國樑強調東岸商場爭議「四連勝」 NET反諷罷免案已「二連敗」

雨區擴大！9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

M痘新病毒株容易侵犯幼童、濕疹患者？ 羅一鈞如此說明

中職／張育成久違在台過生日 隊友沒慶生是壽星要求

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊張育成今天生日。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊張育成今天生日。記者陳正興／攝影

富邦悍將張育成久違在台灣過生日，但今天隊友都沒有幫他慶生，原因是張育成主動要求，「29歲不要啦，怕運氣不好。」在台灣有「逢九之年」不慶祝生日的說法。

張育成生日在8月18日，過去美職時期也都是在球季中間，今年加盟中職後在台灣度過生日，他說：「無論在哪裡過生日都一樣，都是在打球。」

張育成在美國時期也有慶生習慣，「老婆喜歡過節，自己原本沒這個習慣，但跟老婆在一起後就常常一起慶祝，有儀式感。」今天老婆已經送上禮物，而小孩也都有向張育成說：「生日快樂。」

今年的生日，張育成許下的願望是「一步一步來，穩紮穩打，希望可以一直贏下去。」張育成前陣子獲得不少保送，但安打數也隨著下滑，他認為不會因此受到影響，「保送也是幫助球隊，對方也有投好球給我，只是我沒掌握好。」

富邦悍將隊張育成今天生日。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊張育成今天生日。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊張育成今天生日。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊張育成今天生日。記者陳正興／攝影

中職 富邦悍將 張育成

延伸閱讀

中職／張育成回歸唯一開轟棒次 張冠廷也先發了

中職／初登場連74次守備無失誤游擊史上首見 張育成寫超狂紀錄

中職／張育成3棒燙、4棒涼 首度打第2棒力抗兄弟

中職／張育成第4轟棒打王維中 搶下悍將隊史2000轟

相關新聞

中職／張育成久違在台過生日 隊友沒慶生是壽星要求

富邦悍將隊張育成久違在台灣過生日，但今天隊友都沒有幫他慶生，原因是張育成主動要求，「29歲不要啦，怕運氣不好。」在台灣有...

MLB／塞佛里諾說服教頭別換投 相隔2299天再演完投完封

前洋基隊投手塞佛里諾（Luis Severino）今年轉戰大都會隊，今天對馬林魚隊以113球投出9局8K的完投完封，幫助...

U15世界盃／吳壬睿3安3打點 助中華隊擊退委內瑞拉

U15世界盃棒球賽中華隊今天與委內瑞拉交手，中華隊吳壬睿單場3安3打點、打擊表現亮眼，加上投手群聯手壓制僅失1分，終場以...

中職／三呎線爭論解釋多 葉總：我沒生氣只是講得生動

昨日味全龍隊與富邦悍將隊之戰，再次掀起三呎線跑壘爭論，龍隊總教練葉君璋雖然不認同判決，但也選擇接受，「我沒有生氣，只是講...

中職／桃猿洋投生存戰註銷霸威斯 場均105.5球聯盟之最

樂天桃猿隊昨天宣布簽下新洋投威斯佛，「831大限」前的洋投卡位戰，今天確定割捨本季貢獻9勝、84.2局投球的左投霸威斯，...

棒球／中信推海外基層棒球交流 「愛接棒」受邀

中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會合作，昨天舉辦首屆「春苗計畫．夢想起航」，邀集十一所偏鄉學校、近兩百位孩童赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。